Cочинение «Моя подруга Полина. Сочинение рассказ с элементами описания внешности»

Дом наш стар. Время от времени из него кто-то выезжает и вселяются новые жители. Однажды в конце августа, вечером, к дому подъехала большая машина с надписью: «Перевозка мебели». Я стояла на балконе и смотрела, кто же отныне будет жить в нашем дому. Мальчик лет десяти и, наверное, его старшая сестра, приблизительно моего возраста, переносили в подъезд из машины свертки книжек. Интересно, где она будет учиться? Возможно, даже в нашем классе. Мне нравится заводить новых друзей.



Познакомиться с соседкой помог случай или, скорее, ненастье. Я возвращала от подруги и едва вышла из троллейбуса на остановке возле нашего дома, как мелкий дождик превратился на слива. За считанные минуты потоки воды затопили и тротуар, и проезжую часть. Спрятаться можно было только на остановке. Не знаю, сколько пришлось бы стоять, ждя, когда ливень кончится, если бы я не увидела нашу новую соседку. Она была под зонтиком, и я ее позвала. Она остановилась.



— Мы, кажется, с одного подъезда? – спросила я. – Меня зовут Юлия.



— А я Полина. Давай под мой зонтик и в подъезд!



Мы дружно побежали по лужам в подъезд. Несколько минут мы постояли на ступеньках в ожидании, пока стечет вода из зонтика. Я рассказала Полине, в которой школе я учусь. Оказалось, что мы будем одноклассницами.



— Будем подругами, — предложила я. Полина радушно согласилась, ее худое лицо просветилось улыбкой. Я обратила внимание, которое у Полины серые лучистые глаза, длинные пушистые ресницы. Небольшой аккуратный носик, на левой щеке родинка. Каштановый -каштановый-темно-каштановый волосы коротко подстрижен, а хохолок закрывает лба. Полена напоминала мальчика-подростка. На ней были светлые джинсы, которые сейчас были мокры по колена, и голубая футболка. Полена была выши за меня.



— Приходи к нам, познакомишься с родителями и братом, — пригласила Полина.



— И ты заходи к нам. У нас живут кошка Екатерина и попугай Гоша. Мы договорились встретиться завтра