Cочинение «Моя подруга»

Девочка среднего роста вошла в класс и аккуратно села. На ее лице блестела улыбка, отчего зеленовато-карие глаза немного сузились. У нее нет веснушек, я заметила лишь две родинки над губой. Длинные волосы покрашены в темно-каштановый цвет, маленькая челка закрывает лоб. Взгляд выразительный и немного наглый. Она всегда ходит в школьной форме, как и положено: черный пиджак и брюки. Походка очень интересная, ей идет. Когда внимательно слушает, брови хмурятся.



Она жизнерадостная и отзывчивая девочка. Даже если мы иногда и ссоримся, делаем вид, что обижаемся, но миримся уже через несколько минут. Пусть у нее и есть недостатки, как у всех, мы все равно дружим с этой девочкой. Она моя подруга, и зовут ее Катя