Cочинение «Моя поездка в Бердянск»

Вот кончился учебный год, и наконец-то долгожданные каникулы. Уже 3 года подряд мы с семьёй ездим в Бердянск. Этот городок на побережье Азовского моря я бы описала так: небольшой, по размеру как одна маленькая деревушка в Подмосковье, с очень гостеприимными людьми. Вы скажете, что это полная скукота ездить в одно и то же скромненькое местечко каждый год. Ну, и напрасно! Приезжая сюда, я каждый раз узнаю для себя что-то новенькое и интересное. Да, и в какой деревушки есть парк аттракционов или собственный порт? Я ещё назвала бы этот городок абрикосовой страной, иногда даже кажется, что тут растут только одни абрикосы, хотя это не так, ведь тут вы также можете увидеть и яблони, и груши, и шелковицу и разные другие растения.



Народ здесь простой, дружелюбный и интересный в общении. В основном занимаются рыболовством, виноделием и сельскохозяйственной деятельностью. Кстати, меня и на рыбалку, на лодке, пару раз брали. Занятие это, честно признаться, не из лёгких, а особенно грести. Кроме бычков, только не смейтесь, это рыба так называется, мы ничего не поймали.



Вы даже представить себе не можете, какие пейзажи открывались передо мной. То сияющее, как огонь, солнце, уплывающее за море, то ярко-жёлтая лепёшка, выходящая из-за облаков. Так же тихое или разгневанное, море, тёмные, как будто обиженные на кого-то, тучи или белоснежные, похожие на зефир, облака. Не перестаёшь наслаждаться могучей природой.



Конечно, ни одно путешествие не может обойтись без экскурсий. За время пребывания в Бердянске мне удалось побывать на острове Дзындзик, вообще, островов с таким названием на карте Азовского моря несколько. Сам по себе он небольшой, там нет деревьев, лишь маленькие кустарнички, чистый пляж, а главные обитатели этого островка-чайки. А самое интересное то, что с одной стороны «Дзындзика» вода теплее, чем с другой, этот факт я испробовала на себе. Наш экскурсовод открыл нам секрет о «как бы волшебной траве», лечащей головную боль. Эту траву мы могли насобирать на этом островке. Когда мы возвращались на яхточке обратно, в порт, нам показали знаменитый корабль из фильма «Остров затонувших кораблей».



А видели ли вы когда-нибудь памятник рыбе? Вы скажите, что такого не бывает, а я говорю, что есть. И именно рыбке со смешным именем – «Бычок», а находится он на площади около набережной.



И так, почему же этой рыбке поставили памятник?



В годы Великой Отечественной Войны после того, как фашисты захватили разные города на суше, они решили, что им так же нужны морские пути. И тут, их взор пал на маленький портовый городок на побережье Азовского моря - Бердянск. Вскоре немцы захватили его. И вот в тяжёлые дни войны, когда не было никаких продуктов в магазинах, бердянцев спасало только одно – бычок. Из бычка готовили и котлеты, и тефтели; варили, жарили и так далее. По окончании войны этот народ, живущий на побережье моря, решил поставить памятник бычку-кормильцу, чтобы каждый помнил, как выручала их в тяжёлые времена эта «золотая рыбка». А золотая рыбка исполняет любое желание. Об этом хорошо известно всем - в том числе и бердянцам.



Бердянцы - народ очень весёлый и находчивый. Думали, они думали и выделили на побережье местечко для кресла желаний, а чтобы было поудобнее, решили построить там «каменный трон». На спинку, на специальное место, можно положить руку и загадать желание. Оно так же находится на набережной. Я, например, каждый год, загадываю, но всё время забываю своё желание. Так, что если будите чего-нибудь просить у «волшебного кресла», то обязательно запишите себе куда-нибудь. А то интересно же проверить, тот факт, что желание сбывается?!



А ещё о хорошем чувстве юмора этого народа говорит и следующий памятник. Прогуливаясь дальше по этой площади, я чуть не спотыкнулась о какого-то дядьку. Предупреждать надо! Кто же это такой? А этот дядя с гаечным ключом, торчащий из люка, - памятник сантехнику. Неправда ли интересная находка!



Безусловно, ещё полно мест, где я пока не побывала, но очень на это надеюсь.



Ну, я думаю, что теперь-то вам захочется посетить этот необычный, замечательный городок.