Cочинение «Моя прабабушка»

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. У кого-то уходили на фронт отцы и братья, у кого-то матери и дети работали на заводах в тылу. Всем было трудно, и все понимали, что война – это величайшее горе, потому что она разъединяет людей.

Я знаю о войне только по книгам и рассказам ветеранов, но мне хочется поведать о своей прабабушке, которая внесла свой маленький, но очень нужный вклад в Победу.



Прабабушка моя, Васенина Галина Тимофеевна, родилась в городе Омске 17 ноября1923 года. Когда началась война, ей было восемнадцать. Галина окончила курсы медсестер и устроилась на работу в Омский военный госпиталь. Работать приходилось в три смены, иногда девушке не удавалось сбегать домой.



Галина с любовью относилась к своей работе. Она ухаживала за ранеными: ставила уколы, делала перевязки, кормила из ложечки тех, кто не мог есть сам, стирала бинты и белье. Но не только этим помогала Галина раненым. По натуре девушка была очень открытым, жизнерадостным человеком, и она делила радость и горе с ранеными: когда прочтет письмо, пришедшее фронтовику из дома, когда сама напишет ответ со слов бойца, а когда и просто душевно поговорит, поддержит кого-то. Галина имела неплохой голос и часто пела для бойцов песни, но особенно любили раненые слушать стихи, которые читала девушка.



Жалела Галина раненых, поэтому старалась им помочь. На всех хватало у девушки доброты и душевного тепла. Бойцы любили и уважали ее и ласково называли медсестричкой.

Многие, наверное, запомнили эту миловидную девушку с русыми волосами, хрупкую, невысокую, но такую сильную духом. Да, да, именно сильную. Ведь на плечах медсестер лежала большая ответственность за здоровье бойцов, которые после госпиталя снова возвращались в строй, чтобы бить фашистов.



Так на протяжении всей войны Галина исполняла свой долг – помогала встать на ноги раненым. А это немало…



Сейчас прабабушка моя живет в Омске и часто приезжает к нам в гости. Мне думается, что Бог дарует ей здоровье и долголетие за ее доброту, трудолюбие и терпение. Я люблю свою прабабушку и очень горжусь ею! И хочу пожелать всем мирного неба и яркого солнца, зеленых лесов и цветущих лугов. Пусть никогда не будет войны!