Cочинение «Моя семья (2)»

Меня зову Светлана, я учусь в 7 классе. У меня самая обычная семья. Она почти полностью состоит из женщин. У бабушки трое детей: старшая дочь - моя мама, сын - мой дядя и младшая - моя тётя.

Моя бабушка, её зову Надежда, воспитывалась в многодетной семье и своё детство провела в деревне. Потом всей семьёй переехали в Канск и поселились в посёлке Строителей. Здесь она и познакомилась со своим первым мужем. Он шёл в гости и ошибся квартирой. От их совместного брака (они прожили три года) появилась дочь, моя мама. Вскоре бабушка познакомилась со вторым мужем (вместе прожили пятнадцать лет), родились мои дядя и тётя.

Моя мама Наталья в школе училась хорошо, там же и познакомилась с папой. Когда они поженились, появилась я. Но после пяти лет совместной жизни расстались.

Мой дядя Евгений окончил школу и, получив профессию, уехал в другой город. У него хорошая работа и дружная семья. Он нам пишет письма и часто звонит по телефону, а летом всей семьёй приезжают в отпуск.

Мою тётю зову Ирина, учится в техникуме и по совместительству работает. Она живёт с бабушкой. Мы с ней почти никогда не ссоримся.

У моей мамы двое детей: я и моя младшая сестрёнка. Я учусьхорошо, ударница. После школы помогаю по дому, вожусь с сестрёнкой Аришкой, ей всего семь месяцев. Она очень энергичная, и за ней постоянно надо смотреть. Мы все её очень любим и называем "пуговкой", потому что у неё носик похож на пуговку. В свободное от уроков время люблю читать,рисовать и слушать музыку.

Моя семья самая лучшая в мире!