Cочинение «Моя семья (3)»

Россия всегда была крепка семьями, сохранением семейных традиций, уважительным отношением к людям пожилого возраста.

Сейчас многие семьи разводятся. Наверное, этим людям трудно ужиться вместе. Ведь чтобы семейный союз был крепким, в семье должны быть общие интересы, взаимопонимание. Родители должны любить своих детей , и дети должны любить и уважать родителей, помогать им.

Я расскажу о своей семье.

Живем мы вчетвером: мама, папа, брат и я.

Мама у меня умная, трудолюбивая, заботливая. Именно благодаря ее усилиям в нашем доме всегда чисто и уютно. Приятно просыпаться утром, когда мама будит тебя, ласково поглаживая по голове. Становится светло и радостно на душе, и я спокойно и уверенно иду в школу. Когда я, уставшая, прихожу из школы, меня обязательно ждет вкусный обед, приготовленный мамой.

Мама много работает, с работы приходит поздно вечером и сильно устает, но от нее никогда не услышишь дурного слова. Мама любит выращивать разные растения, содержит личное хозяйство. Она у меня рукодельница, сама шьет полотенца, платочки. А когда я была маленькой, она вязала мне разные кофточки, носочки, рукавички. Я люблю с ней разговаривать: она всегда готова выслушать, помочь и поддержать. Случаются редкие вечера , когда мы с мамой ведем разговоры наедине. Тогда я выливаю все, что накопилось на душе невысказанное. Вспоминаем мои детские года, когда при малейшем затруднении бежала я к ней за помощью, за поддержкой. Случается, и сейчас, вспоминая , как уютно было расположиться у маминой груди, сажусь к ней на колени, прижимаюсь к ее плечу , и все невзгоды отступают.

С мамой у меня связаны самые светлые, самые теплые чувства.

Теперь я расскажу о своем папе.

Как и любой другой папа, он сильный, крепкий, смелый. Он работает в милиции, где ему очень помогают его выдержка, самообладание и терпимость. Он борется с преступностью и защищает мирных граждан.

А вот дома он тихий, добрый, спросит, как у меня обстоят дела в школе, станет помогать маме, что-нибудь отремонтирует. Его руки кажутся мне похожими на кленовый лист. Они широкие, с тонкими ниточками вен, немного загрубевшие. А глаза у папы небольшие, серо-зеленые, такие добрые-предобрые.

Папа никогда не сидит на месте . О нем не скажешь, что он проводит время на диване у телевизора. Папа помогает маме по дому, часто возится с чем-нибудь в сарае. Он не забывает своих родителей, навещает их каждый месяц.

У папы есть и свое увлечение . Он очень любит рыбалку и готов просиживать на реке весь день. Но это удается редко, только когда мама разрешит.

Мои родители любят друг друга. Это заметно по их взглядам , по их разговору, по тому, как уважительно они относятся друг к другу. Они созданы быть вместе! Я люблю своих родителей. Когда я вижу , как они счастливы, когда глядят друг на друга, и я счастлива!

Мой брат Денис не ездит на рыбалку, не ходит купаться на речку, а целыми днями сидит за компьютером или что-нибудь конструирует. Ему надо бы стать изобретателем. Как-то раз из старого радио он собрал микрофон, а из маминого ободка и крышек от лимонада настоящие наушники! Он и школу с серебряной медалью закончил. Родители его очень любят , и я тоже, хотя и ссоримся мы с ним часто . Но вот сейчас Денис поступил в институт, домой приезжает только на выходные , и я по нему скучаю.

А сейчас расскажу немного о себе.

Днем я нахожусь в школе, а когда прихожу, делаю уборку в квартире, сажусь за уроки. Я люблю свою семью, слушаюсь своих родителей и стараюсь их не огорчать. Когда я получаю плохую отметку, я не расстраиваюсь, а стараюсь ее побыстрее исправить. Родители, видя, что я не унываю, тоже не грустят.

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