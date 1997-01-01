Cочинение «Моя семья (4)»

Когда я была маленькой, у меня были папа, прабабушка, два прадедушки и дедушка.

Моего папу звали Артём Александрович, он родился в 1974 году. Учился в городе Красноярске в школе №83, учился очень хорошо и окончил школу с серебряной медалью. Он очень любил читать, любимым предметом в школе была история, в городских олимпиадах он занимал первое места. Мой папа был спортсменом. За отличную учебу он ездил во Всесоюзный пионерский лагерь "Артек". С моей мамой они познакомились в институте, они учились в одной группе и сидели за одной партой. После окончания института он работал экономистом в коммерческом банке. Сейчас папы с нами нет. Мама и дедушка мне много о нем рассказывают. Я всегда помню о папе.

Моя прабабушка Ольга Васильевна - тоже моя семья. Она родилась в 1925 году и жила в Петродворце в Ленинградской области. В 1942 году во время блокады Ленинграда горожан эвакуировали в наш Канск. Прабабушка много рассказывала про то тяжелое время. Во время блокады люди голодал: шли и падали от голода. Выдавали им в день по карточкам пайку чёрного хлеба весом в 125 граммов. Если карточку потеряешь, то на месяц люди оставались голодными. Она всегда бережно относилась к хлебу и учила всех нас ценить его. Из блокадного Ленинграда людей эвакуировали в Сибирь. Их вывозили по так называемой "дороге жизни", т. е. машины ехали по льду по реке Ладоге, вода захлёстывала машины до бортов, нельзя было ни на сантиметр съехать с проторенной дороги, так как лед был непрочный и в любой момент мог провалиться, а люди могли погибнуть. Прабабушка рассказывала, что перед ними одна из таких машин, полная женщин и детей, ушла под лёд. Она всегда с волнением вспоминала то тяжелое военное время и говорила, что ничего на свете нет страшнее голода и войны. В мирное время прабабушка работала на автотранспортном предприятии, нормировщиком. За отличный труд прабабушка была награждена правительскими наградами. В 2002 году в День Победы прабабушка была награждена почетным знаком "Житель блокадного Ленинграда", который вручил ей мэр нашего города Гуров С. Н. . Эта награда искала "своего героя" 60 лет.

Мой прадедушка Александр Дмитриевич (муж Ольги Васильевны) родился в 1923 году. В 18 лет после окончания курсов школы связистов уехал на фронт под Сталинград. Воевал в Вудапеште, в Вене. 8 июня 1945 года в Венерштадте окончился фронтовой путь моего прадедушки. Он был тяжело ранен и в октябре 1945 года демобилизовался в город Канск. Прадедушка работал главным бухгалтером в разных организациях нашего города. Он был награжден не только медалями Великой Отечественной войны, но и медалями за добросовестный труд в мирное время, а также был почетным донором РСФСР. Прабабушка и прадедушка 9 Мая 1997 года отметили золотую свадьбу.

Еще один мой прадедушка Иннокентий Иннокентьевич родился в 1924 году. Когда начиналась Великая Отечественная война, он был курсантом Иркутского военного училища. В военных действиях он не принимал участие. В мирное время служил в военно-воздушных войсках военным летчиком в звании майора. У него было много наград за безупречную службу в ВВС.

Мой дедушка Александр Александрович родился в 1949 году в г. Канске и учился в школе № 22. Окончил Красноярский государственный университет, юридический факультет. Служил в органах внутренних дел. В начале - в уголовном розыске, потом - в дежурной части и в штабе. Он любил свою работу, охранял покой нашего города.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--