Cочинение «Моя семья (5)»

Узнав, что проводится конкурс сочинений, я решила принять участие и рассказать о своей семье. Почему? Да, потому что моя семья "дороже золота, друзья".

Моя семья очень дружная. Мы все друг друга любим, уважаем, не бросаем в беде. Мои родные всегда придут на помощь, когда я в ней нуждаюсь.

Моя семья - это святое!

Моё любимое, родное!

Так много значит для меня

Моя любимая семья!

Я люблю мою семью,

Уважаю и ценю!

Так получается - семья,

Дороже золота, друзья! Семья моя немаленькая, в семье нас пятеро. Три поколения живет в нашей семье, и все мы ладим друг с другом. А как же иначе? Ведь мы как одно целое. В моей семье старшее поколение - это мои бабушка и дедушка Александр Иванович и Галина Николаевна Решетниковы. Следующее поколение - это мои любимые мамочка и папа Нина Александровна и Егор Владимирович. Есть у меня и старшая сестренка Юлия.

Каждый человек отдает много времени своему любимому делу, и для нашей дружной семьи это не исключение. И у меня и у всех моих родных есть хобби. У мамы - вязание, цветоводство. И очень часто я и моя сестра ходим в обновках, которые сделала своими добрыми и нежными руками моя мама. И когда я надеваю новую вещь, я чувствую любовь и заботу, и от этого она мне еще дороже. Мой папа - великолепный фотограф. Он старается запечатлеть для будущего поколения все памятные даты нашей семьи. И в длинные зимние вечера, когда мои близкие освобождаются от повседневных дел, моя мамочка достает семейный альбом и всей семьей снова и снова рассматриваем папины работы. У моей сестры хорошие способности к рисованию. Рисование занимает важное место в ее жизни. Ее работы нравятся и моим родителям, и ее учителям. Юля уже четвертый год посещает художественную школу. Как-то она призналась мне, когда она берет кисть в руки, она забывает обо всем на свете. Что касается меня, все свои чувства я отдаю стихам. Первое стихотворение я сочинила, когда мне было пять лет. Это было стихотворение, посвященное моей семье, и теперь, открывая семейный альбом, мы каждый раз читаем его.

Я очень люблю свою семью. У некоторых детей нет мамы и папы, бабушки и дедушки, братьев и сестер , и они не знают, что такое "семья". Они не могут прижаться к своим родным и сказать: "Я люблю вас, мама и папа!" Какая я счастливая, что я могу это кому-то сказать!