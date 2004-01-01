Cочинение «Моя семья (6)»

На нашем календаре 2008 год. Указом президента России он объявлен годом семьи. Это говорит о том, что для страны важна семья и то, что происходит в ней. В самом деле, семья - это особый мир, маленькая страна, в которой живут люди разных поколений. Здесь близкие и родные люди учатся и работают, ведут домашнее хозяйство, воспитывают детей. Учатся любить свой дом и своих родных, заботиться друг о друге. Из любви к своему дому и близким вырастает любовь к своей стране, Родине. Можно сказать, что без семьи нет и страны. Это понимают в правительстве и о семьях заботятся. Платят пособия на детей, материнский капитал, помогают семьям с жильём. Чем больше семей, чем они крепче, тем сильней и крепче страна.



Как и большинство семей в России моя семья небольшая. Нас трое: папа, мама и я - Пугачёва Настя. Родителей своих я очень люблю. Мою маму зовут Наталья Павловна, она стройная и красивая, всегда одета со вкусом. Это потому, что по профессии она закройщица. Все наряды для себя она шьёт сама. Когда она работала в ателье, многие люди хотели сшить вещи у неё. Она посоветует тот фасон, который подойдёт человеку, красиво скроит и аккуратно сошьёт. Я слышала, как люди благодарили её за работу и радовались хорошо пошитым её руками вещам. Многие красивые вещи для меня тоже сшила мама.



Папа, Виктор Леонидович, очень много времени проводит на работе. Он предприниматель. Папа часто занят, вся домашняя работа лежит на маме. Я по мере своих сил ей помогаю: мою посуду, хожу в магазин, убираю в своей комнате. В свободное время я люблю вышивать. Вышивание- это очень увлекательное и полезное занятие. Это искусство возникло в глубокой древности. Когда появились первые вышивки - сказать трудно. Скорее всего, вышивка появилась тогда, когда человек сделал открытие - изобрёл стежок и шов. Это дало возможность как-то соединить куски звериных шкур и делать из них примитивную одежду. Сшивали одежду, скорее всего волосом или жилами животных. При этом использовали костяное или каменное шило. Позднее появились иглы. К тому времени люди уже научились прясть, ткать, красить нитки. Они стремились, как-то украсить ткань, которая поначалу была гладкой, одноцветной, с полотняным переплетением нитей. На помощь пришла вышивка.



Вышивка является украшением многих изделий и в то же время отделкой для одежды. Художественными вышивками украшаются любые квартиры. А вышивка на платьях делает их нарядными. Кроме того, вышивка помогает воспитывать художественный вкус, прививает любовь к красивому, что повышает общее развитие и культуру. Освоить вышивку можно легко и быстро. Узоры вышивок отрабатывались и улучшались, передаваясь из поколения в поколение.



В нашей семье сначала вышивкой занималась моя бабушка, потом любовь к этому искусству перешла к моей маме, а затем и ко мне. С наступлением весны мы всей семьёй начинаем работать на своей даче. Выращиваем овощи, ягоды, сажаем картошку, чтобы потом сделать заготовки на зиму. На даче мы не только работаем, но и отдыхаем, загораем, едим свежие овощи и ягоды. У нас есть машина, на ней иногда ездим отдохнуть за город или в гости. Летом 2004 года мы всей семьёй ездили отдыхать на озеро Шира, от поездки у нас остались незабываемые впечатления. Если летом бываем на даче, то зимой катаемся вместе на коньках или лыжах.

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