Cочинение «Моя семья - моя жизнь»

Семья для меня - это святое! Семья формирует будущее. В семье я чувствую себя тепло и уютно, потому что меня окружают дорогие мне люди: моя мама, бабушка и младший брат.

Я очень люблю свою маму, потому что она подарила мне самое главное и самое дорогое - жизнь. Когда я появилась на свет, мне улыбалась моя мама. Это первый человек, которого я увидела, первый и самый дорогой человек на всю жизнь! Именно мама не спала из-за меня ночей, больше всех радовалась моим первым шагам, моему первому слову, радуется моим достижениям и беспокоится обо мне в любую минуту. Пройдут годы, я стану взрослой, но я никогда не забуду её заботу и её любовь, буду прислушиваться к маминым советам, потому что я знаю, мама плохого мне не желает. Мама хочет, чтобы у меня было успешное будущее и делает для этого всё, что может, в скором будущем я постараюсь исполнить её мечту, чего бы мне это не стоило, и мама сможет мной гордиться!

Бабуля-это очень дорогой для меня человек. Она как НОЙ в ковчеге, следит, куда несёт наше семейное судно, и ни за что не даст ему утонуть! Она - пример для подражания. Бабуля целеустремлённая, весёлая, добрая, гостеприимная и всегда выручит в трудную минуту жизни. Именно за эти качества её любят, уважают и ценят окружающие и, конечно, я. Моей бабушке всего 50 лет, у неё свой бизнес и даже не смотря на это, она всегда найдёт для меня время. Она не такая как все, она не сидит по вечерам, и не вяжет носочки и варежки внукам, но мне совсем не обидно, потому что она даёт мне нечто другое, и самое дорогое: искреннюю любовь, заботу и понимание, она учит меня жить, я благодарна ей за всё. Я горжусь своей бабушкой и могу гордо заявить

и хоть кому доказать, что моя бабушка самая лучшая, добрая и самая, самая и другой такой нет, и ни у кого не может быть бабушки лучше, чем моя, я могу сказать смело, и не в чём не сомневаясь.

Ещё у меня есть младший брат, мы с ним, конечно, частенько ругаемся, но спустя некоторое время миримся, потому что я его люблю и он тоже часть моей жизни. Мы не можем быть по одиноче, потому что мы семья, и мы всегда должны быть рядом, всегда должны быть вместе.

Именно благодаря маме и бабушке наша семья дружная, счастливая и крепкая.

Я всегда иду домой с радостью, потому что знаю, что увижу лица любимых людей, которые меня ждут и любят. Семья-это убежище от всех бед. Семья - это плод совместных усилий, стараний построить своё счастье на всю жизнь! Я просто не могу представить себя без моих родных, потому что они всё что у меня есть. Моя семья-это самое дорогое, это мой смысл жизни, это моё счастье и моя удача. Моя семья- это подарок судьбы, и ничего мне не надо, я знаю, что лучше и дороже подарка для меня просто не существует. Моя семья - моя жизнь!