Cочинение «Моя семья – моя крепость»

Свое сочинение я начну с описания моего папы, брата, мамы.



Мой папа любит во всем дисциплину и порядок. Свой день он всегда планирует строго по часам и нас с братом приучает быть точными, обязательными и все дела выполнять только на "отлично"! Мой папа- командир части, полковник. С моей мамой еще можно позволить себе покапризничать и даже убедить ее в том, что у меня, например, не решается задача. С папой такой номер не пройдет, с ним не заленишься. А если я что-то сделаю кое-как, плохо или неаккуратно, папа обязательно заставит меня все переделывать.



И я понимаю, что он прав. У меня есть старший брат. Его зовут Эльбрус. Брат уже заканчивает 11 классов и собирается поступать в институт. Мы с братом- друзья, но вот общаемся не так часто, как хотелось бы. Я очень рада, что у меня есть старший брат. Мой папа- индивидуальный предприниматель. Моему папе скоро будет 50 лет. Но выглядит он гораздо моложе своих лет. Он бодр и постоянно чем-то занят. С моим героическим папой мы большие друзья. Я его очень люблю и уважаю. Он меня многому учит. Если в нашем доме что-то ломается, что-то требует ремонта, мы беремся за дело вдвоем. Мне очень интересно с моим папой!



Мою маму называть мамой не совсем правильно, потому что она молодая и красивая. Когда мы бываем где-нибудь с ней вдвоем, ее часто принимают за мою старшую сестру. В таких случаях она смеется и отвечает, что от дочки своей н откажется.



Маме моей скоро исполнится 40 лет. В детстве я очень любила слушать, как бабушка читала мне книги, а сейчас мне нравится слушать мамины истории. Она рассказывает о своей школе, подругах, знакомых. Мама знает много интересной и рассказывает о городских достопримечательностях ничуть не хуже любого экскурсовода. Мь! общаемся с ней, как подруги. Я горжусь своей мамой! Вся моя семья- это моя крепость! Все мо родные защитят меня в нужное время, помогут мне. Я очень люблю свою семью хочу, чтобы моя будущая семья была такая же!



Родовые традиции моей семьи- трудовые и профессиональные. Все мои родные по папиной линии- трудоголики, упорные и настойчивые люди в достижении своих целей.



Я тоже буду продолжать традиции моей семьи, но кем стану в жизни, какую выберу профессию еще не знаю. Но равняться у меня есть по кому.