Cочинение «Моя семья (сочинение – повествование)»

Что такое семейная реликвия? Это вещь, праздник сохраненный, как память о прошлом. Большой реликвией стал для нашей семьи обычный ученический альбом для рисования. Только в нем вместо рисунков были записаны воспоминания папиных и маминых родителей- моих дедушек и бабушек – о наших дедах-прадедах. Вышла рукописная история рода. Оказалось, что в нашем роде был военных дел мастер. Он делал – четырехколесные тележки для перевозки грузов конями, а также фаэтоны – легкие коляски с откидным верхом. Это умелец по материнской линии.



А вот в семье отца была целая династия умельцев – специалистов по копанию колодцев. Отмечались наши предки и в сооружении ветреных мельниц, в ткачестве, садоводстве. Рядом с воспоминаниями об этих людях появились записи о нынешних членах семьи. Отец мой, например, инженер-строитель, мама – библиотекарь. Это она предложила вести семейную летопись. Записи будут продолжены, ведь у меня есть двоюродные братья и сестры. Появятся страницы, посвященные им, их родственникам. Потом и я создам свою семью. И уже наши потомки продолжат нашу традицию.



Понятно, одним альбомом здесь не обойтись. Может, к тому времени эта летопись будет не рукописной, а заложенной в электронную память компьютера. Во всяком случае, наши имена и имена наших предков не будут забыты потомками.