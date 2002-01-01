Cочинение «Моя семья в судьбе России (2)»

Человеку трудно жить без Родины, просто невозможно. Когда я произношу слово "Родина", я сразу представляю себе свою семью, в которой всегда проявляют уважение к труду предков, сохранивших для нас этот мир и эту страну.

Мои родители учат меня беречь и любить то, что имеешь - свой дом, свой род. В доме у нас висит родословная, в которой записаны имена, фамилии, заслуги и достижения родных в истории существования России.

История нашей семьи неразрывно связана с судьбой России. Мои родные увлечены своим делом, своей профессией. Если бы у меня появилась возможность встретиться со своим сверстником из другой страны, я бы с гордостью рассказала о том, как, выполняя честно свою работу, близкие мне люди приносят пользу стране и поднимают престиж нашей родины.

Мой дед по профессии - строитель. Он принимал участие в строительстве Саяно-Шушенской ГЭС в Красноярском крае, алюминиевого завода в городе Тайшете, Иркутской области. Я с интересом слушаю его рассказы о трудностях и испытаниях, которые приходилось ему преодолевать. Дед - большой философ, с ним интересно беседовать на разные темы.

Приехал с далёкого Кавказа в Сибирь работать строителем и мой второй дедушка. В нашем городе он строил библиотеку и кинотеатр. Мне очень приятно думать о дедушке, сидя в зрительном зале, который построен руками родного человека. Он всегда учит меня любить своё дело, свой город. Сейчас дед работает на Лесозаводе гидравликом и пользуется авторитетом и уважением среди рабочих.

Любить и знать историю и культуру своей родины мне помогает бабушка. Она - заслуженный художник России и талантливый педагог. Её ученики участвуют и занимают призовые места в международных художественных конкурсах,

Моя тётя награждена серебряной медалью на "Международном конкурсе детского искусства имени Шанкара". Этот конкурс проходил в Индии, в городе Нью-Дели, Она является стипендиатом Министерства культуры РФ 2002 года, участницей федеральной программы "Юные дарования".

Я горжусь заслугами своих родных и буду продолжать сложившиеся традиции нашей семьи. Мои родные умеют не только добросовестно трудиться, но и весело отдыхают. В семье заведены обычаи, поэтому все праздники проходят интересно. Если случаются неприятности, то всегда готовы друг друга поддержать и помочь.

Мама и папа очень любят меня и хотят, чтобы я выросла хорошим, добрым, активным и образованным человеком. Моя Родина даёт много возможностей уже с детских лет выбирать занятия по интересам, пробовать свои силы в любимом деле. Когда я вырасту, обязательно постараюсь жить так, чтобы моя семья гордилась мной. Надо всегда помнить, что успешным человеком в нашей стране можно стать, только если успешной будет судьба России.

А судьба Родины - это те будущие жизненные события, которые зависят от людей, живущих в стране. Хочу пожелать своей Родине счастливых людей, которые бы любили её не на словах, а на деле доказывали свою любовь.

Думаю, что мои родные люди, моя семья внесла свой вклад в судьбу России.