Cочинение «Моя семья в судьбе России (3)»

Россия:Родина моя. . . А как моя семья связана с судьбой России? Из рассказов моих родителей и просто родных я многое узнала о своей семье. И честно говоря, рада была,

Что наша семья жила и живет заботами своей страны.

Моя семья: В детстве, конечно, - это мама, папа, я.

Забота у нас такая,

Забота наша простая,

Жила бы страна родная,

И нету других забот:

Подрастая, я от родителей то и дело слышала: "Скоро баба к нам придет с дедушкой". А их четверо: баба Валя и баба Таня, деда Вова и деда Володя. "Они тоже - наша семья", - говорила мне мама. Когда я познакомилась с родословной нашей семьи, то ахнула. Оказывается, в нашем роду Давыдовых я - восьмое поколение!

Представляю вам мою семью: прадедушку, прабабушку, дедушек и бабушек, своих родителей. Все они, так или иначе, связаны неразрывными нитями с судьбой России.

Прадедушка- Давыдов Никифор Петрович рано остался сиротой и уже в семнадцать лет защищал свою страну, участвуя в гражданской войне. В 1941-1945 годах воевал против фашистской Германии, оставив дома шестерых детей с женой. Вернувшись с фронта в 1945 году раненым, с медалями, он трудился в совхозе д. Подъянда, а затем и в Канске.

Прабабушка - Давыдова Пелагея Егоровна ждала с войны мужа, живя в деревне. Со старшими детьми вязала снопы, убирала картофель с полей совхоза, вместе убирались по дому. Она мать-героиня. А еще - героиня тыла, так как своим трудом она помогала фронту.

Дедушка-Давыдов Владимир Никифорович с пятнадцати лет стал работать, как его старшие братья и сестры. Он прошел путь от шофера до руководителя.

Бабушка-Давыдова Татьяна Яковлевна приехала в Канск из Воронежской области учиться. Закончила здесь медучилище, вышла замуж и осталась навсегда. Она фельдшер-акушер и помогает будущим мамам родить здоровых малышей, то есть из ее рук вышло на дорогу новое поколение нашего города. Возраст моей бабушки пенсионный, но про бабулю этого не скажешь. Всегда что-то делает: вяжет, стирает, вышивает - и нам, внукам, помогает добрым советом.

С дедушкой и бабушкой живет моя прабабушка-Варвара Семеновна. Ей 95 лет! Она и бомбежку пережила в 1941 году под Воронежем, и голод, и разруху, и смерть мужа, вернувшегося с войны искалеченным.

Папа- Давыдов Андрей Владимирович. Родился в городе Канске, закончил школу №18,затем политехнический институт. Работал инженером и руководителем предприятия.

Мама- Давыдова Елена Владимировна закончила школу №20,потом политехнический институт. У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце - в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не останется равнодушным. Я переняла от нее умение добиваться поставленной цели и быть нужной и востребованной в обществе.

Как видите, судьба моей семьи тесно связана со всеми событиями России. Я горжусь своей семьей и стараюсь не только хорошо учиться, но и помогать родителям. И главное, я уверена, что моя дальнейшая жизнь будет связана с судьбой моей страны-России!

Закончить сочинение мне хочется словами советского поэта Юрия Паркаева:

Мы бы нищими стали, пожалуй

Если б не были слиты душой

С той единственной родиной малой,

Где начало Отчизны Большой.

В неоглядную даль издалека

Убегает речная вода,

Но поверь, без родного истока

Ей рекою не быть никогда!