Cочинение «Моя семья в судьбе России (5)»

". . . презрев священную память предков, отдавших за нас свои жизни,:мы покрыли российскую историю пятном:, которое омрачает духовную жизнь общества: Началось на веки вечные возрождение славных многополезных традиций: мы начали рассматривать себя как продолжателей деяний многих и многих поколений наших предков:".

Из послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия

Что, если задать вопрос первому встречному: "Что вы знаете о ваших прадедушках и прабабушках?". Большинство молодых людей в лучшем случае припомнят имена своих предков. Многие и того, увы, не знают. Я не раз задумывалась над этим вопросом. Разобраться мне в этом помог спецкурс "Власть над геном". Работая над проектом "Генограмма моей семьи" в рамках спецкурса, я узнала много интересного из истории моей семьи. Эта работа увлекла меня, а затем и мою маму, которая не останавливается в своих исследованиях и до сих пор. В процессе работы над исследованием архива нам стали известны многие подробности о наших предках, о роде их занятий, миграции и т. д.

В своем сочинении я хотела бы рассказать о своих предках по маминой линии. Они приехали в Россию в Крым в начале 19 века из Германии в числе многочисленных переселенцев по приглашению российского правительства для основания колоний "дабы они служили примером тамошним жителям" (Григорий Потемкин). Причиной эмиграции немцев было не только приглашение России, но и последствия Семилетней войны на их родине, французская оккупация после войны с Наполеоном, неурожаи, голод и ограничения свободы вероисповеданий. Немцы получили в Крыму значительные наделы земли, были освобождены от рекрутской повинности и от налогов.

Моя прабабушка Эльза Фрейман (1905 г. р. ) была из рода небогатых немцев. Ее отец Якоб Михайлович Фрейман родился в Германии в 1868 г. , приехал в Россию маленьким ребенком. В 1899 г. он женился на Мюллер Фане Яковлевне (1878 г. р. ), уроженке г. Феодосии. Его жена рано умерла и оставила его с пятью ребятишками. Моей прабабушке Эльзе с детства приходилось много работать, чтобы помочь отцу воспитать братьев и сестер.

Начиная с 1914 г. , в связи с началом Первой мировой войны, антигерманские настроения повсеместно усиливались, "золотой век" для немецких колонистов в России закончился. 2 февраля 1915 г. царское правительство создало орган по ликвидации немецких поселений, который отбирал у мирных немцев все нажитое ими имущество. Прабабушка Эльза рассказывала моей маме, как было тяжело в это время немцам, как приходилось одевать на себя по несколько юбок и рубах, чтобы сохранить на себе хоть часть своей одежды, как дома и дворы оставались пустыми после первого этапа раскулачивания, как приходилось все наживать заново. Работая в разных домах прислугой, она познакомилась с моим прадедом Христианом Иогановичем (1904 г. р. ). Его отец, Книттель Иоханес (1870 г. р. ) был поселянином, мать Луиза Штерле (1874 г. р. ) родом из семьи мещанина. Его семья имела большой дом в центре г. Симферополя. В 1927 г. прадед и прабабушка поженились.

В 30-е годы немцы снова подверглись раскулачиванию и значительным переселениям. Им пришлось обживаться по новой. У моей прабабушки Эльзы и прадеда Христиана родилось пятеро детей, последний из которых родился перед началом Второй мировой войной (14. 06.

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