Cочинение «Моя семья в судьбе России»

Когда я слушаю рассказы родных о нашем многочисленном роде, мне кажется, что я читаю учебник истории. Не было в стране события, чтобы кто-то из наших родственниковв нём не поучаствовал. И много же полегло их на разных войнах, и много народилось, чтобы снова жить и трудиться.

Мой прапрадед Иван был внебрачным сыном барина и крепостной крестьянки. Барин дал ему образование и освободил от крепостничества. Уже вольным человеком Иван женился и занялся хозяйством в имении. Жили неплохо, но пришла революция, они поехали переселенцами в Сибирь, в Иркутскую область. Корчевали лес, распахивали пашни, строили жильё, охотились на дикого зверя, разводили домашний скот. И тут до Сибири докатилась коллективизация: выгребли всё до зёрнышка. Люди стали умирать от голоду. Прадед стал думать о спасении семьи и поехал с сыновьями искать лучшей доли.

Остановились в Канске, здесь как раз шло строительство мелькомбината. Сначала пришлось очень туго: жили в бараке, где не было комнат, каждый отгораживал себе угол как мог. Только стали подниматься на ноги, грянула война. Мужчины ушли на фронт, женщины с ребятишками так и остались работать на мелькомбинате.

Вот что вспоминает моя бабушка Саша:"Мне было 10 лет, когда началась Великая Отечественная война. Было солнечное тёплое утро 22 июня 1941 года. По радио объявили о вероломном нападении фашистской Германии. Все плакали. Отца забрали на фронт, нас у матери осталось четверо, самому маленькому не было и года, во время войны он умер.

Страшно вспоминать, что пришлось пережить. Голод. Ходили собирали колоски и мёрзлую картошку.

Двенадцатилетней девочкой я помогала фронту: грузила в вагоны мешки с мукой. Мешки были тяжёлые - 75 кг, их нагружали на тачку, и я везла их к транспортёру. Иногда со штабеля падал мешок, и мука рассыпалась - мы как галчата набивали в голодный рот сухую муку и радовались, что поели:"

После войны бедовали вместе со всей страной, но работали, поднимали детей. Не плакали и не жаловались, поэтому и выжили.