Cочинение «Моя семья»

Меня зовут Софья. В моей большой и дружной семье семь человек. Моего дедушку зовут Анатолий Николаевич. Он уже на пенсии. Раньше работал в должности судьи.



Моих бабушек зовут Лидия Алексеевна и Людмила Валентиновна. Они тоже на пенсии. Бабушка помогает маме заниматься мной и моей сестренкой Викторией. Вика еще маленькая. Ей 2,5 годика, но она уже ходит на занятия в Школу раннего развития. Моя бабушка Люда и дедушка Толя живут в другом городе и занимаются воспитанием моей двоюродной сестры Кати.



У меня самые замечательные, добрые и ласковые бабушка и дедушка.



Моего папу зовут Николай. Он у меня самый умный, добрый и внимательный папа на свете. Мой папа юрист. Мою маму зовут Светлана. Она – финансист, но сейчас мама занята воспитанием и заботой обо мне и сестре.



Свободное время в нашей семье мы проводим дружно и разнообразно: все вместе ходим на прогулки, в театры, играем в игры, катаемся на лыжах, купаемся, собираем грибы.



В выходные дни мы устраиваем семейные обеды. Это наша семейная традиция.



А традиция устраивать семейные концерты – моя самая любимая. Мы с сестрой всегда выступаем с удовольствием.



А обязанностей по дому у меня немного: поддерживать порядок в комнате.