Cочинение «Моя сестричка»

Моя сестренка Катя - всеобщая любимица. Она ходит в детский сад, а вернувшись домой, идет гулять с подружками. Катя - общительная и жизнерадостная девочка. Сестренка небольшого роста, так как ей всего пять лет. На голове у нее косички с большими бантами. Эта прическа подходит к ее овальному личику, пухлым щечкам и вздернутому носику. Глаза у Катеньки серо-голубые, озорные и быстрые, как у шаловливого котенка, походка стремительная. В общем-то, она почти не ходит, а только бегает и прыгает. Мама одевает сестренку в свободную, легкую и очень яркую одежду. Катя не любит вещи скучных цветов и тонов, а выбирает яркие, броские. Катюша очень подвижная, любит купаться в речке, петь и танцевать, лепить из пластилина и рисовать красками.