Cочинение «Моя страна»

Сколько шири и покоя,

Как безбрежно и светло

На земле, где все живое

Жить в согласии могло!







Я армянка, родилась в Ереване, но обстоятельства сложились так, что моя семья вынуждена была уехать из Армении, поэтому с двух лет, то есть всю сознательную жизнь, я прожила в Самаре, в небольшом поселке с названием «Управленческий».



Еще в 1937 году в этом месте развернулись подготовительные работы к строительству Куйбышевского гидроузла. Здесь, в районе Коптева оврага, предполагалось перегородить Волгу гигантской плотиной, а в поселке должно было разместиться управление Куйбышевгидростроя. После Великой Отечественной войны выбрали новую площадку для строительства – на 50 километров выше по Волге.



Управление строительными работами обосновалось в Ставрополе, а название нашего поселка так и осталось.



Горы, на которых расположен Управленческий, называются Сокольими. Отсюда, на мой взгляд, открывается самый живописный вид на Жигулевские ворота. Я люблю наш поселок, Волгу, а Жигулевские горы напоминают мне о моей родной Армении, об Арарате, вершины которого видны с любого места в Ереване. Конечно, они совсем разные, эти горы. Но когда видишь их, душа невольно замирает и рождаются слова: величественность, незыблемость, вечность. Мне трудно решить, что же я люблю больше: знойную, яркую, разноцветную, как лоскутное одеяло, Армению или Россию – с ее неброской, тихой красотой.



И тема сочинения «Мой дом. Мой город. Моя страна» явилась поводом к размышлениям: где моя истинная родина; как мне живется в России; что я, ученица десятого класса, могу сделать, чтобы жизнь моя и окружающих меня людей была счастливее?







Мой дом. . . Утро начинается с того, что мы с братом собираемся в школу, мама хлопочет на кухне, папе предстоит очередной нелегкий длинный рабочий день. Мой папа – директор хлебопекарни. Когда мы приехали из Армении, на его плечи легли все заботы о семье: нужно было искать работу, привыкать. . . В Армении говорят: «Труд горы сравнивает». И папа взялся за дело: он обустроил небольшую пекарню. Необходимо заметить, что сначала люди в нашем поселке относились недоверчиво к «армянскому хлебу». Были даже такие, кто говорил, что «армянский хлеб – отравленный». Нам было обидно. Но прошло время, и сейчас наши калачи, батоны, лаваши, булочки – нарасхват. Ведь хлеб у нас душистый, всегда свежий, выпекают его с любовью. Вот и сейчас мы с братом идем в школу мимо хлебопекарни, а оттуда так вкусно пахнет свежим хлебом!



Папу все знают в нашем районе. Сколько раз он помогал дому престарелых, детскому дому, школам! В кабинете у него хранятся благодарственные письма от самых разных людей и организаций. И в нашей школе ни один праздник не обходится без свежей вкусной выпечки, – будь то Новый год или День науки.



Но вот и наша школа. . . Это старинное здание, ведь школе уже 65 лет. Здесь есть спортзал, его когда-то построили ученики, актовый зал, где мне нередко приходится выступать, музей, компьютерные классы. Но, самое главное, в школе у меня много друзей. Среди них есть и русские, и армяне, и татары, и грузины. Мы редко вспоминаем, кто из нас какой национальности, пожалуй, только в праздник, посвященный народам Поволжья. Вот тогда каждый старается «не ударить в грязь лицом»: представить свой народ с самой лучшей стороны.



Мамы готовят национальные блюда, папы собирают предметы быта, чтобы устроить выставку, дети готовятся к выступлениям. И все заканчивается общим «пиром» и большим концертом, где звучат русские, армянские, мордовские, татарские, грузинские мелодии. Народу в нашем небольшом актовом зале набирается столько, что «яблоку негде упасть». Нам весело вместе. Я люблю свою школу, люблю учиться. Думаю, что могу сказать о школе – это тоже мой дом.



Когда я возвращаюсь из школы, меня встречает мама. Мамочка, мама-джан. . .

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