Cочинение «Моя улица зимним вечером (описание местности)»

Большими хлопьями сыплется снег, покрывая тротуар и проезжую часть улицы, крыши домов, гаражей, оседая на ветвях деревьев. Я выхожу из своего подъезда. . .

Впереди тускло светит одинокий фонарь, вокруг него вьются снежинки. Иду среди девятиэтажных серых домов, поражающих своим однообразием и унылостью.

Еще шесть часов вечера, но уже темно. Светятся окна зданий. Там, за окнами, своя жизнь, свой маленький мирок. Мне нравится, проходя мимо домов, наблюдать за окнами: разные шторы, затейливые, с кружевами, современные жалюзи. Светится окно - значит, кипит жизнь, значит, там тепло.

Вот впереди шестнадцатиэтажное здание. На фоне девятиэтажек оно выглядит своеобразной свечкой. На первом этаже коммерческая аптека, в пристройке зоомагазин с достопримечательностью - котом Васькой, который возлежит на прилавке.

Затем еще одно похожее здание с кафе на первом этаже и вновь дома, дома. Все это справа, а слева проспект с бесконечно снующими автомобилями. Иногда кажется: не будь светофоров, не смог бы перейти на противоположную сторону улицы - так много машин. Светофор заставляет этот несущийся поток на минуту приостановиться, чтобы дать пешеходам возможность перейти улицу. И вновь шум, свет фар. Движение, движение, движение.

Это моя улица. Современная, шумная, такая, как и многие в нашем городе.