Cочинение «Моя улица зимним вечером»

Я стою у подъезда своего дома по Советской улице. Как хороша наша улица зимним вечером! Под светом фонарей снег искрится необычным голубым пламенем. Легко падают пушистые снежинки. На улице тихо, лишь изредка доносится шум машин. Высокие и стройные тополя отбрасывают на дорогу длинные тени. Советская улица - одна из главных улиц города. Она берет свое начало от памятника С. М. Кирову. Рядом - братское захоронение, на котором установлен памятник с мемориальными досками. На них перечисляются фамилии погибших воинов в 1941 - 1944 годах. Через дорогу расположен городской сквер. Группа ребят затеяла игру в снежки. Они весело шумят, стараясь бросить снежок в прохожего. Но никто не обижается, каждый взрослый тоже хотел бы на минуту стать мальчишкой и устроить снеговое сражение. Слева и справа от дороги стоят двухэтажные каменные дома, иногда встречаются четырехэтажные. На перекрестке Советской и Краснофлотской улиц была построена больница. В конце улицы - здание милиции и гараж. Снег падает все сильнее. Земля, деревья, тротуары покрываются пушистым ковром. Совсем не хочется идти домой, так бы и шел по хорошо знакомой улице, наслаждаясь тишиной и покоем. Приходите зимним вечером на мою улицу Советскую, ручаюсь, что Вы не пожалеете о потраченном времени!