Cочинение «Мужественный и находчивый Одиссей»

Одними из самых ярких ранних произведений древнегреческой литературы являются героические поэмы «Илиада», повествующая о событиях легендарной Троянской войны, и «Одиссея», рассказывавшая о трудном возвращении на родину одного из ее героев. Автором их считается древнегреческий поэт Гомер, сложивший эти эпопеи, опираясь на вековой опыт безымянных народных певцов, певших на пирах небольшие песни-сказания вроде наших былин.

В «Одиссее» автор создал интересный образ умного, любознательного героя, который использует свою прирожденную находчивость для познания мира с его чудесами. Одиссей в поэме часто награждается эпитетом «многоумный». Его хитрость имеет множество сторон и оттенков. Герой сам признается царю Алкиною в том, что славен хитрыми измышлениями:



Я Одиссей, сын Лаэртов, везде изобретеньем многих

Хитростей славных и громкой молвой до небес вознесенный.



Богиня Афина подтверждает, что в ловкости и коварных выдумках с Одиссеем не могут состязаться даже боги.

Но не одной хитростью славится Одиссей. В стрельбе из лука его не может превзойти никто, он «славен копьем», но главное — он «велик душой», «велик сердцем». Ни один смертный не может также сравниться с ним в ораторском искусстве, в мудрости слов, в благости советов.

Однако на пути умного и любознательного героя часто возникают преграды, которые он преодолевает благодаря горячей любви к семье и родному очагу. Нарушая заведенный богами порядок, Одиссей не раз вызывает гнев Посейдона, Эола, Зевса, Гелиоса. И это приносит ему немалые страдания. Но во всех злоключениях герою помогают его отвага и хитрость. Также не оставляют героя и великие боги, восхищенные его мужеством, выдержкой и целеустремленностью.

Множество приключений ожидало Одиссея в его странствиях. Но наиболее опасным было посещение острова, на котором живут циклопы — злые и жестокие одноглазые великаны. Очутившись в пещере одного из циклопов, герой и его спутники оказались у него в плену. Ужасный людоед убивает каждый раз двоих. И, понимая, что силой не одолеть великана, Одиссей начинает искать пути спасения и отмщения врагу. И находит: вместе со своими товарищами изготовил он мощный кол, которым задумал проткнуть глаз людоеду, когда тот уснет. Так и поступили. Еще Одиссей сказал циклопу, что его зовут Никто. Ослепленный великан стал со страшным ревом призывать на помощь живущих вокруг циклопов. Пришедшие на зов стали спрашивать, что случилось, кто губит исполина. Но тот отвечал: «Никто!». И циклопы удалились, говоря, что если никто не губит его, то нечего было и звать на помощь, а если он болен, то «воля на это Зевса», и помочь ему они не смогут. Но путешественникам предстояло еще выйти невредимыми из пещеры, мимо разъяренного великана. И тогда Одиссей придумал связывать по три барана, а под ними привязывать человека. И так все успешно покинули пещеру циклопа. Таким образом, как обычно, хитрость и сообразительность помогли герою избежать гибели и одержать победу над грозным врагом.

В своей поэме Гомер изобразил уникальную личность. Образ Одиссея служит символом великой жажды познания, мужества и находчивости.