Cочинение «Музей, музыка, дети. Впечатления от экскурсии»

Я сижу в красивом зале смоленской филармонии. Нам рассказывают о музыке. Затем появились музыканты, в руках у них скрипки, виолончель, альт. Зал замирает в ожидании – и вот полились чудные звуки музыки. Одно произведение сменяет другое. Что может чувствовать человек, сидя у камелька? Тишина, покой, мерно тикают часы, – в такой момент хорошо думается, и все это передается плавной задумчивой мелодией.

Летняя гроза. Раскаты грома, блеск молнии, порывы ветра, бурные потоки воды. На зал обрушивается шквал звуков, кажется, что здесь, в уютном зале, разбушевалась летняя гроза.

Затем скрипки пели соловьем, в веселой пляске кружили скоморохи из «Снегурочки». Музыка звала куда-то в лес. Я счастлива, что смогла насладиться живой музыкой.

В детстве мы любили книжки с картинками. И сейчас с удовольствием рассматриваем иллюстрации в книге. Почему? Чем-то притягивает нас рисунок, картина. Сколько раз видела речку, и ольховую рощу, и облака в небе, и затянутый ряской пруд. Все это было так привычно. А показали нам картины, изображенный пейзаж, и я увидела, что это красиво. Оказывается, вокруг нас много красивого, мы же живем среди красоты. Художники и заставляют нас оглянуться вокруг себя, открывают глаза на чудный мир природы.