Cочинение «Музыка Америки »

Поскольку Соединенные Штаты Америки населены в основном европейцами, неудивительно, что классическая музыка и народные песни были заимствованы ими из Европы. Бетховен, Брамс, Дебюсси, Чайковский, Стравинский, Бах, Моцарт и Верди — вот всего лишь несколько имен европейских композиторов, чьи произведения всегда присутствуют в концертных программах.



Английские, ирландские, шотландские народные песни всегда были очень популярны, и многие поколения даже не осознают того, что поют песни иностранного происхождения. Но самый большой вклад в формирование американской музыки внесли песни негров Юга. Негритянские песни сейчас составляют самую большую часть национального музыкального наследия. Безусловно, их наибольшим вкладом в американскую музыку был и джаз и ритм-энд-блюз. Корни практически всей современной музыки восходят к этим стилям. После Гражданской войны многие военные оркестры Конфедерации перешли в руки негров, и в результате возникли различные ритмические и мелодические эксперименты. Таким образом родился джаз, свободный от ограничений и письменных правил. Джаз оказал большое влияние и на таких композиторов, как Аарон Коп-ланд и Джордж Гершвин в Америке и Стравинский в Европе. А ритм-энд-блюз можно назвать началом нынешней танцевальной музыки.