Cочинение «Музыка и кино»

Фильм «Стена» иногда называют «раскрученным», подразумевая, что его популярность была создана искусственно. Я совершенно с этим не согласен. Это кино — не парад медлительных и заторможенных образов, это мощная атака на все человеческие органы чувств, которая может повергнуть зрителя в состояние депрессии или шока (полагаю, что на человека, находящегося под воздействием наркотиков, фильм может произвести просто сокрушительное впечатление). Этот фильм противопоказан тем, кто страдает тяжелыми формами депрессии. Это жестокий и грубый фильм, который совершенно не собирается убеждать зрителей, что в жизни все совсем не так уж плохо. Такое ощущение, что картина прилагает максимум усилий, чтобы вбить нам в голову идею о том, насколько ужасна жизнь. Говоря кратко, к просмотру этого фильма следует подходить с такой же осторожностью, как к управлению большим и сложным механизмом.



Рок-опера и рок-симфония сильно контрастируют с тем, чем был рок-н-ролл раньше, когда он делал акцент на индивидуальности, свободе и радости жизни. Если считать, что до этих пор рок-н-ролл был похож на веселую вечеринку, то фильм «Стена» являет нам картину наступающего вслед за ней похмелья. Это взгляд на 1980-е годы глазами серьезных юнцов 1960-х, отягощенных наследием детства, пришедшегося на 1950-е годы — время всеобщей послевоенной депрессии. Этот фильм лишает мистического ореола молодость, славу и юношескую готовность экспериментировать над собой. Он воспринимается как психологическая драма, очень личная и очень откровенная.



Алан Паркер и Роджер Уотерс создали по-настоящему дерзкий и притягательный фильм, но истинный герой этого фильма — музыка, которая помогает вызвать целый ряд мощных образов. Если вы не являетесь поклонником этого альбома, вам не имеет смысла смотреть и картину, каждый эпизод которой связан с конкретной песней из двойного альбома. В результате получается захватывающая история, которая позволяет заглянуть в душу рок-звезды по имени Пинк, привыкшего к чрезмерной опеке, замкнутого и порой склонного к насилию человека (ребенком его играет Кевин Мак-Кеон, а взрослым — певец Боб Гелдоф). События, которые приводят его к сумасшествию, поданы в форме запутанных, случайных, похожих на галлюцинации воспоминаний.



Ребенком Пинк потерял отца, который погиб на Второй мировой войне, и был воспитан чрезмерно заботливой и беспокойной матерью. В школе учителя не давали мальчику никаких возможностей для творческого самовыражении. Став старше, Пинк начинает играть в рок-группе, что приносит ему известность; но известность и деньги имеют лишь внешнее значение. Поэтому, будучи не в силах примириться со своим прошлым и общим разочарованием в жизни, он ищет спасения в наркотиках.



Наркотики, изменяющие сознание, только усиливают внутреннюю отстраненность героя от внешнего мира, и когда он обнаруживает, что жена изменяет ему — что не так уж удивительно, потому что к этому времени душевное здоровье Пинка достаточно расстроено и он уделяет супруге недостаточно внимания, — то достраивает воображаемую стену, которую он воздвиг в сознании, чтобы скрыться от реального мира.



Однако, когда стена построена, Пинк осознает, что уже не может вернуться обратно в реальность, как бы упорно ни пытался это сделать.



Отчаявшийся и озлобленный, Пинк начинает фантазировать о том, что становится







страшным диктатором, наказывающим мир, поступивший с ним так несправедлив. На этот момент граница между действительностью и безумием уже размыта, и мы не знаем, в какой степени его фантазии искажают реальность: толпа его последователей, похожих на нацистов, может оказаться лишь группой фанатов на концерте, которые бездумно послушны всем велениям кумира (а возможно, что ему только кажется, что они преданы ему). Может оказаться, что от начала до конца всё — только плод его воспаленного воображения.



Ужаснувшись тому, каким жалким и отталкивающим человеком он стал, Пинк начинает винить во всем самого себя и приходит к выводу, что он сам виновен в произошедшем. Концовка фильма оставляет ощущение неопределенности, ее можно интерпретировать по-разному, поскольку мы так и не узнаем, удается ли Пинку вырваться из сетей безумия. Как бы то ни было, финал все же озаряет яркий и трогательный луч надежды.



Вам будет нелегко найти другой фильм, который так глубоко и безжалостно внедряется в душу своего героя, как это делает «Стена». Доказывая, что диалоги в кино вовсе не являются столь уж необходимыми, этот фильм погружает вас в сознание героя сильнее, чем вам, вероятно, этого хотелось бы. Значительную часть фильма составляет автобиографический материал, взятый из жизни двух членов группы.



Бо€льшая часть фильма снята в стиле музыкального видеоклипа, и это единственный случай, когда фильм только выигрывает от подобного подхода. В картине очень мало разговоров, но история рассказана от начала до конца меланхолическими песнями Уотерса и удивительной, необыкновенно сильной анимацией Джеральда Скарфа. И хотя иногда кажется, что фильм составлен из отдельных кусочков, словно пазл, некоторые из этих фрагментов слишком хороши, чтобы позволить несовершенству структуры разрушить общее впечатление. Как в анимационной части, так и в игре живых актеров есть ряд сильных и суровых метафор не только человеческих слабостей, но и болезней общества.



Как и следовало ожидать, образный строй этого фильма в значительной степени основан на использовании символа стены. Здесь встречаются самые разнообразные стены: от грубо материальных до едва различимых и воображаемых. Музыкальный альбом противопоставляет темы мира и насилия и организован циклически. Фильм в значительной степени делает то же самое, показывая в человеке циклическую смену бессильной ненависти и ощущения собственной власти. Прекрасным примером этого является учитель, который дома терпит унижение от своей «толстой психопатки жены», а потом компенсирует свое бессилие, проявляя власть над учениками, один из которых (Пинк), став взрослым, фантазирует о собственном господстве над слабыми.



Мне кажется, что темы, затронутые когда-то Оруэллом, теперь стали менее актуальными. Ныне нам, возможно, следует гораздо больше бояться благожелательной и веселой бездумности, нежели действий репрессивного правительственного учреждения. И если в этой картине есть бросающаяся в глаза отрицательная черта, не связанная с кинематографом, так это то, что образы, созданные ею, могут затмить ваше собственное представление о музыке.



Так вот, этот фильм абсолютно необходимо посмотреть поклонникам, любителям поэзии, фанатам культовых фильмов и авангардного кино, а также любому человеку, который располагает парой свободных часов и небольшой суммой денег. Если вы уже смотрели этот фильм на видео, не откажите себе в удовольствии посмотреть его на большом экране. В фильме слишком много замкнутых пространств, поэтому только в кино можно ощутить эффект присутствия, особенно в анимационных сценах.