Cочинение «Музыка осеннего леса»

Под ногами, как маленькие человечки, нашептывают свою песенку красочные листья. Ветер исполняет свое холодное, но незабываемое соло. А осинка с березкой дуэтом напевают о том, какой красивый наряд у вечно-зеленой ёлки – с кружевами и тонкой резьбой. Могучий и серьезный дуб бурчит под нос непонятный рэп. Капельки дождя выстукивают то танго, то вальс, а иногда макарену. Паучки играют на рукодельных флейтах.

Солнце освещает эту импровизированную сцену, а маленькие озерца и лужи её отражают. Все таланты сливаются воедино, создавая неповторимый облик осеннего леса.