Cочинение «Музыка в моей жизни»

Непостижима власть музыки над человеком. Она заставляет радоваться и плакать, может помочь пережить горе, снять душевный стресс, вылечить сердечные раны.



Музыка – древний вид искусства, способный объединять людей, и в этом ее наибольшая сила. Разные по характеру, привычкам, взглядам на жизнь, национальности, страстям, моральным принципам люди в концертном зале, затаив дыхание, одинаково взволнованно и благоговейно замирают под ливнем удивительных, чарующих звуков. И уже на второй план отходят жизненные невзгоды и заботы, остается только власть искусства, которое очищает душу от всего несущественного, скудного, будничного, поднимает нас к высотам понимания смысла жизни.



Я люблю музыку, особенно духовную. Слушая ее, понимаешь, что только Божье благословение могло помочь композитору создать такую красоту, такое совершенство сочетания звуков, такую чистоту и гармонию.



Кажется, раскрывается церковный купол и с голубых небес льется на людей Божья благодать. И взлетают в небо голуби, и ласковое солнце ласкает своими лучами землю, и раздаются где-то в вышине хрустальные колокола.



Музыка Максима Березовского… От нее светлеет пасмурный день, исчезает усталость, появляется желание творить добро, прощать зло, любить людей и все это непостижимо прекрасный в своей гармонии мир…



Многие виды искусства существует в нем, каждый из них – источник эстетического наслаждения. Но музыка – это всегда встреча с радостью полета, с возможностью мечтать и надеяться на осуществление своих надежд.