Cочинение «Мы рядом»

Мама: Она есть у каждого человека. И для каждого она лучшая и замечательная. Но моя мама еще лучше и замечательней. Она успевает все.

Иногда я даже не понимаю, как это у нее все получается. Вроде бы только была в одном месте. А смотришь она уже в другом.

Чечен Елена Васильевна - это она дала мне жизнь и всю свою жизнь посвятила мне и моей старшей сестре. Это она не спала всю ночь у кровати больной Танюшки. Это она мне покупает теплые сапоги, а сама ходит в осенних туфельках.

Мама - я стеснялась тебе сказать "люблю", но сейчас, когда стала взрослой, мне стыдно за это. Люблю, люблю, люблю - слышишь мама!? Ты для меня идеал. Ты творческий человек, поешь сразу в трех коллективах, один из которых - филиал Кубанского казачьего хора.

Тебе спасибо, за то, что научила меня чувствовать музыку, любить песню. Я хотела быть похожей на тебя, вот почему с удовольствием кончила музыкальную школу. И хочу как ты стать культработником.

Я горжусь тобой мама! Ты депутат сельского совета, тебя интересуют дела поселка, ты помогаешь жителям парковского сельского поселения сделать жизнь интересней, веселее и лучше.

Я преклоняюсь перед тобой, мама. Ты сильный человек. 15 лет назад погиб наш папа. Глупо, упал с балкона на твоих глазах. Боль, страдания, отчаяние. Мама смогла выстоять, на руках две маленькие дочери. И она знала, что никто ей не поможет. Она сама будет поднимать нас, учить, воспитывать. Она взяла нас за руки и повела с кладбища после похорон, не слезинки, ни стона, только еле слышный шепот: "Жить, жить, жить!".

Мама, ты свой долг выполнила, мы взрослые. Таня получила образование, работает в Ростове, через два года и я буду выбирать себе профессию.

Теперь наш долг не оставить тебя одну. Быть рядом, зримо и незримо. Быть рядом во сне и наяву. Быть одним целым с тобой всегда. Я хочу быть такой же мамой для своих детей, какой ты была, есть и будешь для нас. Я боюсь потерять тебя, береги себя, мама!



Чечен Ирина, 16 лет, Краснодарский край, п. Парковый, МОУ ДОД ЦВР Муниципального образования Тихорецкий район, преподаватель Реброва Н. А.