Cочинение «НЕЗАБЫВАЕМАЯ КНИГА (По рассказу В.Г. Распутина «Уроки французского»)»

Когда я на уроке прочитал рассказ Валентина Распутина «Уроки французского», мне захотелось поделиться впечатлениями с мамой, бабушкой и друзьями. Я поначалу очень огорчился, когда прочитал, как трудно жилось мальчику в городе, мне очень захотелось ему чем-то помочь. Поначалу мне казалось, что он не выдержит и вернется домой к маме. Но чем больше я узнавал характер героя, тем яснее становилось, что это необыкновенно целеустремленный мальчик, что ему нравится учиться и он обязательно выдержит все трудности. Мне понравилось в книге еще то, что мальчика всегда поддерживали добрые люди, например шофер дядя Ваня, который постоянно привозил ему из деревни посылки.

Я невольно сравнил себя с ним. Мы с ним чем-то похожи, хотя живем в разное время. В деревне, где я живу, тоже начальная школа, и я уже три года учусь в городе и приезжаю в деревню к деду и бабушке на каникулы. Очень скучаю по ним в городе. Хочется скорее увидеть своих друзей, сходить в лес с собаками и на рыбалку. Хочется помочь дедушке и бабушке по хозяйству, они уже старенькие.

Мне очень понравилась учительница французского Лидия Михайловна. И это очень грустно, что она навсегда уехала к себе на родину, на Кубань. Я хотел бы продолжить рассказ так: когда этот мальчик выучится и станет знаменитым ученым или писателем, он обязательно найдет Лидию Михайловну и за все ее отблагодарит.

Это рассказ о человеческой доброте, которая должна быть в каждом из нас. Я бы хотел, чтобы побольше было таких книг, которые учат любить свои корни, учат добру и справедливости.