Cочинение «На даче»

Август я провела на даче. Там замечательная природа: чистые пруды и грибной лес вокруг. В пруду живут рыбки, а над водой кружат стрекозы с блестящими крыльями. Днем на песок вылезают красивые ящерицы и греются на солнышке. А вечером на улочки выскакивают целые полчища лягушек. А еще этим летом к дачным обитателям прибавилось семейство бездомных собак со смешным лопоухим щенком и кошка. У кошки вскоре появились четверо котят: двое черных и двое рыжих. Мы с подружками каждый день подкармливали этих животных



А еще я помогла бабушке на участке: полола грядки и поливала цветы.