Cочинение « На футбольном матче»

Хотя это и странно для девочки, но я — заядлая футбольная болельщица. Сейчас трудно сказать, почему у меня возникло подобное увлечение. Может быть, потому, что в детстве мы с друзьями любили погонять мяч во дворе, или оттого, что папа не пропускал ни одного футбольного матча, транслировавшегося по телевидению, а мне нравилось проводить время рядом с ним. Немаловажное значение имело и то, что большинство моих знакомых интересовались этим видом спорта и часто обсуждали события, связанные с ним. Человек же, не владеющий подобной информацией, просто выпадал из круга общения.



Как бы там ни было, я знаю большинство футбольных клубов мира и их наиболее прославленных игроков.



Поход на футбольный матч для меня — настоящий праздник. Мы с друзьями всегда берем билеты так, чтобы сидеть рядом. С нами обязательно отправляется мой, а иногда и еще чей-нибудь папа: он тоже стремится насладиться «живой» игрой, а кроме того, присматривает на нами, чтобы мы не потерялись в многотысячной толпе зрителей. Хотя последнее — лишнее, мы уже достаточно самостоятельны.



Но вот места заняты, болельщики экипированы всем необходимым: закусками, напитками, флажками и дудками. Начинается игра. С каждой минутой напряжение нарастает. Зрители поддерживают игроков криками, свистом, скандированием. Тысячи глаз неотрывно следят за мячом, и стадион задерживает дыхание, когда кажется, что он вот-вот попадет в ворота.



Ну вот, наконец-то, долгожданный гол! Трибуны буквально взрываются от переполняющих эмоций. Благодаря этому жители домов, расположенных недалеко от стадиона, могут безошибочно узнавать о ходе матча, даже если у них не включен телевизор.



В перерыве между таймами мы слегка разминаемся и обсуждаем ситуацию. А затем — еще 45 минут захватывающего зрелища. К сожалению, больше голов забито не было, но все равно наша команда победила, и матч закончился не с сухим счетом.



Слегка охрипшие, но довольные, мы отправляемся к кому-нибудь домой — праздновать победу и делиться впечатлениями.



Я искренне радуюсь тому, что футбол, точнее, увлечение этой игрой, все больше сближает нас, укрепляет дружеские взаимоотношения.