Cочинение «Начальная стадия развития – возникновение религии»

"Бог в религиозных учениях и представлениях сверхъестественное всемогущее существо, сотворившее мир и управляющее им. . . Теология использует идеализм, философски обосновывающий бытие Бога в виде абсолютной идеи, мировой воли, некоего безликого разумного начала" - так трактует это понятие философский словарь, а значит мировой опыт выработал такое понимание Бога. Обществу пришлось проделать путь длинной в несколько сотен и десятков столетий, чтобы прийти к такой формулировке. Огромное количество религий у разных народов существует сейчас на Земле, и в любой из них над природой и человеком существуют силы, управляющие миром в целом.



С момента возникновения в сознании человека представления о сверхъестественном, Бог, как проявление сверхъестественного, неизменно остается в его душе. Человек не может возлагать на себя права управителя в первую очередь потому что он не властен над самим собой, а затем и над всем окружающим.



Но давайте рассмотрим каким образом возникло у человека понятие "Бог. О начале развития религии мы можем судить из археологических раскопок. И первые представления о существовании религии у первобытного человека возникли у ученых после нахождения захоронений скелетов и черепов неандертальцев. Эти находки воспринимались, как свидетельства существования погребального обряда. Наиболее известны из них погребения в гроте Мустье, пещере близ Ла-Шапель-о-Сен, несколько скелетов в Ла-Фераси (Франция) , в гроте Киик-Коба (Крым) и т. д. Но по этим небольшим свидетельствам сложно определить наличие или отсутствие религии у наших предков.



Но найдены другие памятники, относящиеся к более позднему периоду (40 - 18 тыс. лет назад) : наскальные рисунки (в пещерах Франции Ла-Мут (долина Везеры) , Пэр-нон-Пэр (устье Дордоньи) и др. , в пещере близ Нио (в верховьях р. Арижа, в Пиренеях) , в пещерах Южной Франции и Северной Испании) , статуэтки, раскрашенные камни. Как правило, на рисунках изображены животные в большинстве своем весьма реалистичные, но человеческие изображения очень условны, схематичны, а еще чаще представляют собой фантастических зооантропоморфных существ, либо людей, наряженных в звериные маски. Можно предположить, что эти изображения связаны с религиозными верованиями первобытных людей. Наши предки занимались охотой и земледелием и зачастую они не могли объяснить многих явлений природы, удачливости или неудачи в охоте и земледелии, смерть и болезни. И пытаясь найти объяснения необъяснимому, боясь явлений природы, в сознании человека возникают первоначальные представления о сверхъестественном. По рисункам и статуэткам видно, что у племен существовали тотемические верования (вера в магическую связь между человеком и животным или предметом) . Также существовал культ женского начала (находки скульптурных женских изображений) . Считается, что эти статуэтки изображают либо жриц-исполнительниц семейно-родовых обрядов, либо матерей-прародительниц.



Есть некоторые свидетельства существования культа Солнца.



Солнце изображалось в виде диска, колеса с лучами или без них, в виде креста в круге и т. п. Культ связан с занятием земледелием человека. Солнце представлялось, как главный источник плодородия.



Таким образом, Бог для тех людей представал в обличии предмета, женского начала, Солнца, т. е. в неоформленном виде, и поклонение этим "богам" обусловлено образом жизни человека.



Также можно судить о религии первобытного человека по племенам настоящего времени, находящимся в похожих условиях. И опять основное проявление начальной стадии развития религии - тотемизм.



Особенно ярко он выражен у народов Австралии. Эта форма религии, заключается в том, что каждый род, племя магически-родственно связано со своим тотемом-животным или предметом. У каждого члена может быть свой тотем, существует также половой тотемизм, т. е.



один тотем принадлежит мужчинам, другой - женщинам. В этом качестве могут выступать различные животные, значительно реже - растения, еще реже - другие предметы. Тотем выбирается племенем в связи с его территориальным положением и образом деятельности. Животное-тотем, - как правило, не опасное для человека создание. В некоторых племенах Австралии тотем не считается божеством, скорее родственником. Близость между человеком и его тотемом выражается прежде всего в запрете убивать и есть животное-тотем. Существуют тотемические мифы, в которых предки делают все, что и сами верующие, а затем уходят чаще всего под землю или превращаются в скалу, дерево, камень. Так тотемы связаны с определенной местностью.



Некоторые проявления тотемизма мы можем встретить у народов Меланезии: родовые группы носят тотемические имена, местами сохраняются тотемические запреты, вера в связь тотемов с предками рода и т. д.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--