Cочинение «Наполеон Бонапарт»

Наполеон Бонапарт (1769-1821), французский император в 1804-14 и в марте — июне 1815. Уроженец Корсики. Начал службу в войсках в 1785 в чине младшего лейтенанта артиллерии; выдвинулся в период Великой французской революции (достигнув чина бригадного генерала) и при Директории (командующий армией). В ноябре 1799 совершил государственный переворот (18 брюмера) , в результате которого стал первым консулом, фактически сосредоточившим в своих руках с течением времени всю полноту власти; в 1804 провозглашен императором.



Установил диктаторский режим. Провел ряд реформ (принятие гражданского кодекса, 1804, основание французского банка, 1800, и др. ). Благодаря победоносным войнам значительно расширил территорию империи, поставил в зависимость от Франции большинство государств Зап. и Центр. Европы. Поражение наполеоновских войск в войне 1812 против России положило начало крушению империи Наполеона I. Вступление в 1814 войск антифранцузской коалиции в Париж вынудило Наполеона I отречься от престола. Был сослан на о. Эльба. Вновь занял французский престол в марте 1815 (см. «Сто дней» ). После поражения при Ватерлоо вторично отрекся от престола (22 июня 1815). Последние годы жизни провел на о. Св. Елены пленником англичан. НАПОЛЕОН Бонапарт, Наполеон I (Napoleon Bonaparte, Buonaparte) (15 августа 1769, Аяччо — 5 мая 1821, о. Святой Елены) , французский государственный деятель, полководец, император. Молодость Наполеона Происходил из небогатой корсиканской дворянской семьи Шарля и Летиции Буонапарте (всего в семье было 5 сыновей и 3 дочери). Учился в королевской военной школе в Бриенне и в Парижской военной школе (1779-85) , которую окончил в чине лейтенанта. Публицистические произведения Наполеона периода Революции («Диалог о любви» , «Dialogue sur l’amour» , 1791, «Ужин в Бокэре» , «Le Souper de Beaucaire» , 1793) говорят о том, что он разделял тогда якобинские настроения. Назначенный начальником артиллерии в армию, осаждавшую занятый англичанами Тулон, Бонапарт осуществил блестящую военную операцию. Тулон был взят, а сам он получил в 24 года звание бригадного генерала (1793).



После термидорианского переворота Бонапарт отличился при разгоне роялистского мятежа в Париже (1795) , а затем получил назначение командующим Итальянской армией. В итальянском походе (1796-97) во всем блеске проявился полководческий гений Наполеона. Австрийский генералитет ничего не смог противопоставить молниеносным маневрам французской армии, нищей, плохо экипированной, но воодушевленной революционными идеями и предводительствуемой Бонапартом. Она одерживала одну победу за другой: Монтенотто, Лоди, Милан, Кастильоне, Арколе, Риволи. Итальянцы восторженно встречали армию, несущую идеалы свободы, равенства, избавлявшую от австрийского владычества. Австрия потеряла все свои земли в Северной Италии, где была создана союзная с Францией Цизальпинская республика. Имя Бонапарта гремело по всей Европе. После первых же побед Наполеон стал претендовать на самостоятельную роль. Правительство Директории не без удовольствия отослало его в египетскую экспедицию (1798-1799). Идея ее была связана со стремлением французской буржуазии конкурировать с английской, активно утверждавшей свое влияние в Азии и в Северной Африке. Однако закрепиться здесь не удалось: воюя с турками, французская армия не нашла поддержки у местного населения.



Кризис власти в Париже тем временем достиг своего апогея. Коррумпированная Директория была не способна обеспечить завоевания Революции. В Италии русско-австрийские войска под командованием А. В. Суворова ликвидировали все приобретения Наполеона и даже возникла угроза вторжения во Францию. В этих условиях возвратившийся популярный генерал, опираясь на верную ему армию, разогнал представительные органы и Директорию и провозгласил режим консульства (9 ноября 1799). Согласно новой конституции, законодательная власть делилась между Государственным Советом, Трибунатом, Законодательным корпусом и Сенатом, что делало ее беспомощной и неповоротливой. Исполнительная власть, напротив, собиралась в один кулак первого консула, т. е. Бонапарта. Второй и третий консулы имели лишь совещательные голоса. Конституция была одобрена народом на плебисците (около 3 миллионов голосов против 1,5 тысяч) (1800).

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