Cочинение «Наполним музыкой сердца… (экскурсия в музей)»

Пожалуй, так я начну свое сочинение. Вы спросите, почему именно так? Постараюсь вам объяснить.

Седьмого декабря две тысячи седьмого года – самый для меня памятный, волшебный, сказочный день. Я была свидетельницей мира Красоты, который подарила мне акция «Музей. Музыка. Дети». Через синтез искусств, а это были в основном живопись и музыка, знакомилась я с основами языка изобразительного искусства в Национальной художественной галерее, совершила познавательную экскурсию по родному городу. Первый раз в жизни видела выступление солистов камерного оркестра Государственного Эрмитажа, слушала прекрасное исполнение музыкальных произведений: Алябьева, Чайковского, Вивальди, Мусоргского, Бородина и других. Это было кульминацией всей программы дня! Виртуозное исполнение артистов заполняло мое сердце и переносило то в лето (я даже встрепенулась от раскатов грома), то мне захотелось посидеть зимним вечером у камина (Вивальди «Времена года»). А «Мелодия» Чайковского рассказала о самом глубоком чувстве – любви. Ведь только ею, только любовью держится и движется не земле жизнь. Я надеюсь, что мне предстоит встретить свою любовь в жизни. А когда слушала Мусоргского «Бабу Ягу», то мне показалось, что рояль «взовется», вот как мастерски донес Олег Вайнштейн непростой характер сказочной героини. При исполнении «Испанской серенады» Глазунова я представила образ страстной испанки, танцующей на сцене. Даже захотелось с ней пуститься впляс.

Зазвучала удивительная мелодия Алябьева редкостно пластичная…Впрочем, стоит давать какие-то определения? Лучше всех сказал о «Соловье» Чайковский. «Я не могу без слез слушать «Соловья» Алябьева!!!»

Сидела и тихонько подпевала:

Соловей мой, соловей,

Голосистый соловей,

Ты куда, куда летишь,

Где всю ночку пропоешь?

Но вдруг скрипка, а она (конферансье говорил, что ее сделал в 1714 году итальянский мастер Карло Тамони) стала издавать такие соловьиные трели, что я невольно начала искать соловья на сцене. И что вы думаете? Я нашла Соловья! Он сидел на ветке цветущей благоухающей вишни! «А как может оказаться весенняя вишня на сцене? Фантастика!» - подумали вы. «Ничего подобного. Никакая это не фантастика (скажу я вам, Соловей-то сидел на вишневой ветке картины Елены Антипиной «Вишня цветет»!) А скрипачка стояла рядом с этой картиной. Вот чудеса! Ведь картина «запела», заблагоухала, а соловей все пел и пел…

Мне захотелось побольше узнать о «Соловье», теперь уже «моем соловье», в автобусе (когда ехали обратно в интернат). Мне слышалась мелодия, пение соловья, виделся весенний цветущий вишневый сад…На другой день я у своей учительницы литературы спросила, где можно почитать о стихотворении Дельвига «Соловей», музыка Алябьева. Конечно, я удивилась, что композитор создал волшебную музыку в тюремной камере, куда он попал без вины виноватый, когда его любимую Екатерину Александровну Римскую-Корсакову насильно выдали замуж. В самый разгар судебного разбирательства написан прекрасный третий струнный квартет, в основу третьей части которого – адажио – положена мелодия романса «Соловей». Теперь это тема станет для него символом тоски, неволи, разлуки. Истина реального страдания естественно выплеснулась глубокой искренностью, художественной правдой. Ой, извините, я совсем отвлеклась от темы своего сочинения. То, о чем я прочитала и узнала благодаря «Соловью» совсем другой рассказ. Побывав на концерте камерного оркестра, я поняла, что многое может выразить, о многом может рассказать музыка. Она погрустит и порадуется вместе с нами, нарисует нам прекрасные картины природы, передает нам сильные тончайшие оттенки человеческих чувств и настроений. Но музыка говорит своим особым языком, и для того, чтобы понять этот язык, нужно уметь вслушаться в него, привыкнуть к нему.

Хочется верить, что музыкальные произведения войдут в сердце, станут близкими друзьями, без которых скучаешь, когда долго не слышишь, которые помогают жить, радуют и волнуют. Существует пословица «Любая дорога, даже самая длинная начинается с первого шага». Мне очень приятно осознавать, что концерт, посещение галереи, экскурсия по городу – вся благотворительная акция «Музей. Музыка. Дети» - это первый шаг по большой и увлекательной дороге познания, красоты. А красота пусть спасет мир от зла, грубости, несчастий. Давайте наполним музыкой сердца…

P. S. Хочу выразить свое огорчение, что у нас в интернате каждый год уроки музыки вели разные учителя, а в этом учебном году она вообще не преподается. Один ответ: нет преподавателя музыки. О музыкальной школе нечего и мечтать: никто из нашего интерната не обучается в ней, хотя она находится совсем рядом с нашей школой. Там обучаются только дети, у которых есть папа и мама. Так что огромное вам спасибо за приобщение к миру настоящего искусства, музыки.