Cочинение «Направления современного протестантизма»

Организационная и вероисповедно - доктринальная картина протестанского лагеря христианства осталась в ХХв. примерно такой же, какой она была и в предыдущем столетии: шли те же бесконечные процессы дробления и слияния, разделения и соединения, те же папки единственно истинного вероучения. Организационные формы современного протестантизма очень разнообразны - от церкви как государственного учреждения (в Швеции, например) и до почти полного отсутствия какой бы то ни было объединяющей организации (например, у квакеров) ; от больших конфессиональных (например, Всемирный союз баптистов) и даже межконфессиональных объединений (экуменическое движение) до мелких изолированных сект.



Лютеранство



Наиболее распространенным ответвлением протестантизма является лютераство. Лютеранские евангелистические церкви существуют во многих странах - Исландии, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Германии. Много лютеранских церквей в Северной Америке. Крупнейшей является лютеранская церковь Бразилии. В странах Азии лютеран мало, сильнее чувствуется их влияние в таких странах, как Эфиопия, Судан, Камерун и другие.



Мартин Лютер (1483 - 1546 гг. ) - видный деятель Реформации, основатель протестантизма. Оказал большое влияние на все сферы духовной жизни Германии ХVI - XVII вв. Лютеранский перевод Библии сыграл важную роль в формировании общенационального немецкого языка. Лютер был сторонником умеренной бюргерской реформации. Он отрицал роль церкви и духовенства как посредников между человеком и богом. "Спасение " человека, утверждал он, зависит не от выполнения " добрых дел ", таинств, обрядов, а от искренности его веры.



Источником религиозной истины является не " священное предание " (решения церковных соборов, суждения пап и т. п. ) , а само Евангелие. В этих требованиях выразился конфликт раннебуржуазного мировоззрения с феодальной идеологией и церковью. Вместе с тем Лютер выступал против доктрин, выражавших материальные интересы немецкого бюргерства, критиковал теорию естественного права, идеи раннебуржуазного гуманизма, принципы свободной торговли. В Великой крестьянской войне (1525 г. ) Мартин Лютер стал на сторону господствующего класса. ". . . Лютер, писал К. Маркс, - победил рабство по набожности только тем, что поставил на его место рабство по убеждению ".



Основными вероучительными документами лютеранства являются " Аугсбургское вероисповедание " и " Апология ", написанные Лютером и другим проповедником протестантизма - Меланхтоном. Центральный момент лютеранского вероучения составляет учение об оправдании верой. Отношения церкви к миру характеризует учение Лютера о двух царствах. Лютер четко разграничивал две сферы: религиозную и общественную жизнь. Содержание первой составляют вера, христианская проповедь, деятельность церкви ; второй - мирская деятельность, гражданская мораль, государство и разум. Лютеранство отрицает сословие духовенства как наделенного благодатью посредника между Богом и человеком.



Спасает только личная вера в Бога, а не сверхдолжные дела святых и добрые дела в пользу церкви. Лютеранство упраздняет монашество, поклонение святым и их мощам. Культ в лютеранской церкви соответствует буржуазному требованию " дешевой церкви ".



После Первой мировой войны и до настоящего времени наиболее влиятельным направлением евангелической теологии является " диалектическая теория ", представителями которой являются К. Барт, Э. Бруннер, Р. Бультман. Основная идея " диалектической теологии " сводится к тому, что христианская вера не может быть обоснована извне, доводами разума. Она возникает из " внутренней непосредственной встречи " с Богом. Истинная религия - религия Откровения.



Сторонники " диалектической теологии " апеллируют к евангелию как единственному источнику христианской веры. Расплывчатость и неопределенность протестанской идеологии с ее субъективным истолкованием и восприятием евангелия делают возможным широкое размежевание политических позиций внутри протестантизма и в частности внутри лютеранско - евангелического направления.



Сейчас в мире около 75 млн. лютеран, 192 млн. лютеранских церкви. Около 50 млн. верующих объединены во Всемирный лютеранский союз.

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