Cочинение «Народ и труд 2»

чтства нам внушали, что любовь к труду коренится в характере славянских народов, что народ уважает только тех, кто честно трудится, "в поте лица добывает хлеб насущный". Если бы учителя и воспитатели хотели убедить в этом детей, им нужно было бы запретить читать сказки. Давайте вспомним любимых сказочных героев. Вот Емеля дурак, который оказывается самым умным и женится на царевне. Как он этого добился? Учился, работал, завоевал положения в обществе? Нет, он лежал на печи, не обременяя себя работой. А когда поймал щуку, не ума попросил себе, а ведра отправил своим ходом домой чобы не таскать тяжести. И очень радовался, что с печки вставать не нужно сама едет, куда надо, а Емеля на лежанке бока греет. А народное представление о рае? Это страна с молочными реками и кисельными берегами, мир абсолютного безделья, блаженной лени. Перейдем от детских сказок к народным героям, к тем, которые вызывают восхищение и зависть. Это удачливые купцы, обманом зашибавшие деньгу; везучие мужики, нашедшие клад; люди, вошедшие в милость к царю или барину, одаряемые несметными богатствами; казаки, возвращающиеся домой с богатой добычей. . . Со времен Киевской Руси сложилось легкое и презрительное отношение к людям, берегущим копейку, методичным и упорным трудом зарабатывающим положение и богатство, к тем, кто хочет чести "по уму", а не "по роду и чину". Чтобы не быть несправедливыми, вспомним поляков: с каким чванством даже слуги смотрели на почтенных шляхтичей, собирающих "зярко до зярка, талярок до талярка". А от людей богатых всегда ждали определенного типа поведения: мотовства бешеного, своеволия запредельного. Барин должен быть самодуром. Царю никто не указ, его царская воля: хочет казнит, хочет милует. Нужно хорошо изучить историю, чтобы понять, почему у народа, которому ничего не давалось легко, дети которого никогда не рождались с золотой ложкой во рту, сложилось столь странное отношение к труду. Школьная программа не помогает понять эту причуду. Можно предположить, ч;то на Руси состояние редко было приобретенным, заработанным, чаще всего пожалованным, случайным. У нас никогда не было таких городов, как в Европе центров ремесел с сильными союзами мастеров и торговцев. Там развивалась индивидуальность, там гордились своим умением и знаниями, там пчетными были рукоделия, ремесло и ученость. А наши многострадальные страны долго знали только три категории граждан: рабы, хозяева и солдаты. Причем все причудливо перемешивалось. Рабы имели собственность (землю), хозяева были почти бесправны могли в любой момент потерять и состояние и свободу (ведь дворян избавил только указ Екатерины II от телесных наказаний, и то ненадолго). А солдаты, оторванные на всю жизнь и от семьи, и от труда, превратились в выморочное сословие. Новая история только ухудшила положение. Труд на государство превратился в молчаливый договор: "Мы делаем вид, что работаем, а оно делает вид, что платит". Смена строя похоронила последнюю надежду на то, что можно заработать хотя бы на стабильную жизнь. Может ли измениться отношение нашего народа к труду? Да, если труд станет основой достойной, обеспеченной жизни, если богатыми будут не самые бесчестные, а самые трудолюбивые и умные. Или снова вернется старое русское употребление слова "специалист": когда-то так называли воров. . .