Cочинение «Наш семейный кораблик»

Семья - это тёплый и уютный кораблик, которому не страшна любая непогода. Моя семья очень крепкая, мы все очень любим друг друга и уважаем.

Я не понимаю, как можно не любить свою семью и весь свой род, ведь это самое дорогое, что у нас есть в жизни. Я не могу даже представить, как бы мне жилось без неё, потому что эта семья воспитывает и любит меня. У меня есть и мама, и папа, и брат, и две бабушки, и дедушка:Кого только у меня нет! Кто-то о такой семье даже не мечтает, а она у меня есть, и я счастлива!

Очень люблю я мамочку. Она всегда помогает мне в трудной ситуации. Когда я была маленькой, мама помогала мне учить музыку - играть на пианино. В детстве мама тоже занималась на этом инструменте. Она мечтала стать знаменитой пианисткой, но постепенно пошла по другим стопам. Теперь она хочет, чтобы я хорошо знала музыку.

Каждое лето мы по утрам бегаем с мамой по роще. Там очень интересно коротать время. В лесу мы рассматриваем белочек, которые прыгают с дерева на дерево, и собираем листики деревьев интересной формы.

Еще у меня есть папа, я его тоже очень-преочень люблю. Это он меня воспитывал с самого моего рождения, всегда нянчился со мной, а потом даже баловал подарочками. Хоть я и сказала первое своё слово , папе пришлось недолго ждать, когда я произнесу и ! Еще мой папочка отлично готовит, все мои подружки удивляются этому. Когда папа делает свой фирменный торт, я сразу же начинаю его украшать кокосовой стружкой и разными фруктами. В итоге мы с папой вместе получаем целое произведение искусств! Папуля очень любит всех нас, и поэтому всё самое лучшее несёт в семью, а не наоборот.

Я просто очень обожаю ездить к своей любимой бабушке Любе. Она очень радуется, когда я к ней приезжаю. Я обычно всегда, когда у неё бываю, помогаю ей в домашнем хозяйстве, потому что ей самой уже сложно убирать весь дом, болят ноги. Уже давно бабушка торгует на рынке. Каждый рас она продаёт разные продукты. Она торговала мёдом, молоком, серой, цветами.

Однажды баба решила продавать и черемшу. Я и мой старший брат стали ей помогать, мы разделили черемшу на несколько частей и стали продавать её в разных местах рынка. Нам удалось быстро все раздать покупателям. Таким образом мы помогли бабушке сократить её рабочее время. Ещё баба Люба классно готовит блины. . Они такие вкусные! Что мой брат их может за раз съесть много. Это самые вкуснейшие в мире блины!!!

У меня есть ещё бабушка - Клара и дедушка Володя. Они тоже очень вкусно готовят. Самое вкусное их приготовление - это домашние пельмени. Мой папа и я их обожаем! Ещё у них есть своя дача. Мы все помогаем им за ней ухаживать. Самая моя любимая работа - это поливка цветов.

Бабе Кларе очень нравится меня учить рукоделию, ведь это она меня научила вышивать крестиком разные рисунки.

Да, моя семья - это лучик солнца в моей жизни. Я надеюсь, что наш семейный кораблик любви и взаимопонимания никогда не утонет!