Cочинение «Наша дружная семья»

Наша семья - это папа, мама, старшая сестра Настя и я. У нас самая обыкновенная семья, но даже в каждой обыкновенной, на первый взгляд, семье есть какие-то свои, не совсем обычные истории, которые потом долго помнишь.

Мой папа очень любитна какой-нибудь праздниксделать всем приятныйсюрприз. Например, на Восьмое марта, сговорившись со мной, он решил маме и сестрёнке Насте устроить неожиданный праздничный обед на природе.

Представьте себе, ранней весной выбраться всей семьей на берег Кана. А было всё вот как. Накануне праздника мы с папой тайком от нашей женской половины приготовили походную одежду, сами испекли торт, наделали разных вкусностей. Главное, что ни мама, ни Настя об этом даже не догадывались: Настя должна была приехать в день праздника из Новосибирска (она учится там в институте), а мама должна была утром отработать свою ночную смену (она работает медсестрой в родильном доме). С самого раннего утра мы уже встречали нашу долгожданную сестренку на вокзале, затем все вместе поехали к нашей любимой маме на работу, чтобы забрать её и приятно удивить нашим неожиданным визитом и предложением поехать на первый весенний пикник.

Эта поездку на берег Кана мы часто вспоминаем с каким-то особым чувством. Наверное,потому, что это был не простой выходной, а праздник нашей мамы и сестры Насти. Я много думал, как пройдет этот день, как будут рады мама, сестра иот этого мы с папой.

В тот день выдалась хорошая солнечная погода. Картина вокруг была чудная. В некоторых местах ужепоявились проталины. Деревья как будто ожили после зимней спячки и даже слегка принарядились, почувствовав этот весенний праздник. Даже воздух был какой-то необыкновенно чистый и прозрачный. Пахло весной! Мы играли в снежки, лепили снеговиков. А что касается нашихс папой кулинарных способностей, то им была дана высокая оценка и пожелание почаще баловать такими вкусными обедами.

Воспоминания овстречеНового года в нашем доме всегда связаны с получением самых желанных подарков. С папой мы всегда заодно. Обычно я стараюсь как бы невзначай узнать у Насти и мамы о том, о каких полезных и приятных предметах или сувенирах они мечтают. За неделю до Нового года мы начинаем с папой посещать магазины: стараемся найти то, о чем мечтают наши любимые дамы. Когда находим то, что нужно, покупаем и обязательно прячем дотех пор, пока не начнут бить куранты. В этот самый момент папа говорит, что слышал, как кто-то постучал к нам в дом. Просит маму и Настю открыть дверь, а сам смеётся и говорит: "Это Дед Мороз идет и подарки вам несет!" . Мама открывает дверь, а там: В этот Новый год были большие коробки с подарками: для мамы - долгожданная микроволновая печь, для Насти - компьютер, для меня - игровая приставка. В этом нелегком выборе подарков я помогаю не только папе, но и маме. Я узнал, что папа давно мечтает о новом фотоаппарате, и рассказал потихоньку об этом маме. Поэтому наш папа был не меньше удивлен, когда увидел еще одну коробочку, которую он не покупал, но она оказалась вместе с папиными подарками. Конечно, уже об этом позаботился я.

Как же мы любим праздники! В эти дни мы всегда вместе (Настя всегда приезжает на праздники домой).

Летом, когда у мамы и папы отпуск, а у нас с Настей каникулы, мы часто едим на озеро порыбачить и просто отдохнуть. Любим заночевать на открытом воздухе, поэтому берем палатку и все необходимое. Разжигаем костер, печем картошку,жарим сало и, конечно же, варим уху из пойманных карасей. У костра всегда время пролетает незаметно. В первый день мы всегда за разговорами встречаем рассвет. Здесь, на природе, рассказы обычно о старине, о каких-тонебывалых случаях. Чувствуешь себя героем рассказовМ. Пришвина, М. Паустовского или В. П, Астафьева.

С сестрой у меня самые доверительные и теплые отношения. Мы никогда почтине ругаемся с Настей. А если и происходят какие-то мелкие ссоры, то моя сестренка, чтобы быстрее помириться, придумываетчто-тоочень похожее на папины сюрпризы. Она вообще очень похожа по характеру на папу: всегда с какой-нибудь идеей. Вспоминается мне один забавный случай, от которого и мама, и папа были просто в восторге.

В один жаркий июльский денек мы с Настей решили полакомиться на нашей даче урожаем спелой земляники. Одним словом,добрались так до неё, что и не заметили, как оголились почти все кустики. Начали спорить, кто больше съел и не подумал о родителях.

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