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Cочинение «Наша песня, наш язык не умрет – не погибнет»

Язык – душа народа, она его цвет и завязь, без нее дерево национальной жизни увядает и засыхает. Отберите у народа язык – и он погибает как народ, как нация. Вспомним стихотворение В. Сосюры «Юноше»:

О язык родной! Ему горячо

Отдал я сердце.

Без языка родного, юноша,

И народа нашего нет.

Не может жить страны без языка, как не может жить человек без сердца, без души. Поэтому и берегут народы свой неоценимый клад даже под любым гнетом. Сохранил свой язык и украинский народ.

Впервые письменно украинский язык зафиксирован в грамоте 1341 года. Он звучал на разные голоса в думах и песнях. На протяжении веков его неустанно шлифовали в устной речи и простые крестьяне, и казаки-рыцари, и странствующие поэты-певцы – кобзари и бандуристы. Затем с помощью И. Котляревского, Н. Кулиша и Т. Г. Шевченко возник украинский литературный язык, сблизил народный язык с письменным и стал основой современного общения.

И заблестел она драгоценным бриллиантом среди других языков мира. Это признавали даже мастера литературного слова других народов. Максим Горький ставил украинский язык на второе место в мире (после итальянского) по его музыкальности. В. Маяковский был в восторге от синонимического богатства нашего языка.

Украинский песнями восхищался американский певец Поль Робсон.

Этот список можно продолжить на сотни страниц.

И когда неукраинцы в таком восторге от нашей песни и от нашего языка, то как же должны любить его мы, дети Украины!

Очень много горя испытала она, наша речь.

Царя шуты и палачи,

Рабы на ум и на удачу,

В иго хотели запрячь

Его, как дух степей, горячий.

(М. Рыльский, «Родная речь»)

Украинский язык запрещали различными циркулярами, называли мужицким… А он жил! Жил в волшебных песнях Маруси Чурай, в думах Остапа Вересая. На академическую высоту поднял его бывший крепостной, гений украинского народа Тарас Шевченко. Цвел она в произведениях мужественной Леси и несокрушимого Франко. Жил в каждом украинском доме.

Позже, во времена тоталитарного режима, закрывали украинские школы, искусственно поднимали престиж русского (ибо на нем разговаривал бюрократический аппарат власти), всячески поощряли нежелание его учить.

И при всем язык наш продолжала жить в сильных стихах И. Драча, в глубокой лирике Л. Костенко, в трагической поэзии В. Стуса. Наконец она вырвался на простор свободного развития и получил статус государственного.

Поэтому не будем отрекаться от родного слова, и пусть звучит в полный голос наша замечательная речь, и «чище слезы она пусть будет» (М. Рыльский). Те, что отказываются от родного языка, теряют корни, быстро исчезают в безвестности. Не будем же такими! Ведь мы – дети славной Украины.

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