Cочинение «Наша песня, наш язык не умрет – не погибнет»

Язык – душа народа, она его цвет и завязь, без нее дерево национальной жизни увядает и засыхает. Отберите у народа язык – и он погибает как народ, как нация. Вспомним стихотворение В. Сосюры «Юноше»:



О язык родной! Ему горячо



Отдал я сердце.



Без языка родного, юноша,



И народа нашего нет.



Не может жить страны без языка, как не может жить человек без сердца, без души. Поэтому и берегут народы свой неоценимый клад даже под любым гнетом. Сохранил свой язык и украинский народ.



Впервые письменно украинский язык зафиксирован в грамоте 1341 года. Он звучал на разные голоса в думах и песнях. На протяжении веков его неустанно шлифовали в устной речи и простые крестьяне, и казаки-рыцари, и странствующие поэты-певцы – кобзари и бандуристы. Затем с помощью И. Котляревского, Н. Кулиша и Т. Г. Шевченко возник украинский литературный язык, сблизил народный язык с письменным и стал основой современного общения.



И заблестел она драгоценным бриллиантом среди других языков мира. Это признавали даже мастера литературного слова других народов. Максим Горький ставил украинский язык на второе место в мире (после итальянского) по его музыкальности. В. Маяковский был в восторге от синонимического богатства нашего языка.



Украинский песнями восхищался американский певец Поль Робсон.



Этот список можно продолжить на сотни страниц.



И когда неукраинцы в таком восторге от нашей песни и от нашего языка, то как же должны любить его мы, дети Украины!



Очень много горя испытала она, наша речь.



Царя шуты и палачи,



Рабы на ум и на удачу,



В иго хотели запрячь



Его, как дух степей, горячий.



(М. Рыльский, «Родная речь»)



Украинский язык запрещали различными циркулярами, называли мужицким… А он жил! Жил в волшебных песнях Маруси Чурай, в думах Остапа Вересая. На академическую высоту поднял его бывший крепостной, гений украинского народа Тарас Шевченко. Цвел она в произведениях мужественной Леси и несокрушимого Франко. Жил в каждом украинском доме.



Позже, во времена тоталитарного режима, закрывали украинские школы, искусственно поднимали престиж русского (ибо на нем разговаривал бюрократический аппарат власти), всячески поощряли нежелание его учить.



И при всем язык наш продолжала жить в сильных стихах И. Драча, в глубокой лирике Л. Костенко, в трагической поэзии В. Стуса. Наконец она вырвался на простор свободного развития и получил статус государственного.



Поэтому не будем отрекаться от родного слова, и пусть звучит в полный голос наша замечательная речь, и «чище слезы она пусть будет» (М. Рыльский). Те, что отказываются от родного языка, теряют корни, быстро исчезают в безвестности. Не будем же такими! Ведь мы – дети славной Украины.