Cочинение «Наши семейные праздники»

Очень важно, чтобы у человека был дом, семья, люди, которые его ждут и любят.

Меня зовут Мамаева Юлия. Я учусь в 8 "Б" классе школы №6 в городе Канске. Я хочу рассказать о своей семье.

В моей семье шесть человек. Мы живём очень дружно. Самая старшая у нас - это бабушка. Она руководит порядком в семье. Она, как Ной в ковчеге, следит, куда несёт наше семейное судно, и не даёт ему утонуть. Мы её все любим и уважаем. Папу мы слушаемся и советуемся с ним. Маму тоже слушаемся и любим.

Мы очень весело отмечаем праздники и семейные торжества. Вместе с сестрами устраиваем концерты. Мы с раннего детства посещаем музыкальную школу, играем на разных музыкальных инструментах, поэтому нам предоставляется возможность продемонстрировать свои таланты. Самыми лучшими и в то же время самыми строгими зрителями являются члены нашей семьи. В их глазах мы читаем восхищение и гордость за своих детей. Я благодарна им за то, что они мне привили нам любовь к музыке и искусству в целом.

Праздники мы отмечаем очень весело. На каждый праздник на столе много разнообразных блюд. Это в первую очередь заслуга бабушки. С мамой мы по вечерам разговариваем и играем, а иногда даже вышиваем и вяжем. Папе мы помогаем с домашними делами. Например, убраться в ограде или помогаем чинить машину.

Наша семья очень дружная, каждый ценит и уважает друг друга.



Мамаева Юлия, 15 лет, г. Канск, СОШ №6, преподаватель Галеева Г. Г.