Cочинение «Наследники победы»

В двадцать лет они спасли Россию!



Ну, а что свершили мы с тобой?



А. Дементьев





Двадцать второго июня одна тысяча девятьсот сорок первого года мирная жизнь нашего народа была нарушена вероломным нападением гитлеровской Германии. И чтобы не оказаться в фашистском рабстве , ради спасения Родины, народ вступил в смертный бой с коварным, жестоким , беспощадным врагом. На борьбу с ним поднялась вся наша огромная страна.



Началась Великая Отечественная война.



Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. Великая Отечественная война была долгой, кровопролитной, унесла много жизней. Немецкие оккупанты бомбили города , выжигали деревни, убивали мирных жителей. Каждый день войны был подвигом, проявлением мужества и стойкости советских людей, верных своему Отечеству.



В России нет ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. В один дом приносили похоронку, в другой возвращались искалеченные войной солдаты, в третьем росли дети-сироты. Более двадцати миллионов сыновей и дочерей потеряла наша Родина в этой войне. Каждый десятый житель не вернулся с войны. Страшные цифры! Такой неимоверной ценой было завоевано всему человечеству право на Жизнь.



С особым волнением читаешь о судьбах молодых ребят, не вернувшихся с полей сражений. Ведь многие из них были почти мальчиками, были очень молоды, большинству не было и двадцати лет, когда они погибли. Им жизнь не написала длинных биографий, была у них лишь только юность и война. Почти все они пошли на фронт добровольцами, уходили на бой молодыми, красивыми , жизнелюбивыми. Они погибли не долюбив. Честные, чистые мальчики, жизнями своими преградили фашистам путь к Москве. Безгранично любя жизнь, эти самые обыкновенные парни и девчата в течение четырех долгих лет ежедневно рисковали жизнью, самоотверженно шли на подвиг, на смерть , чтобы только приблизить победу. Каждый истинный патриот совершил то, что было в его силах, а если требовалось, то и сверх сил. Удивительные ребята. Они знали, на что идут, и бесстрашно смотрели в глаза смерти.



Меня потрясла смерть двадцатилетних кремлевских курсантов, которые были убиты под Москвой осенью одна тысяча девятьсот сорок первого года. Как страшен и бесчеловечен фашизм. Не дай Бог, чтобы история повторилась!



Чем же мы можем отблагодарить героев за их бескорыстный подвиг?



Не только памятью об их великом подвиге ради жизни на земле, но и своим стремлением жить достойно, приняв эстафету самоотверженной и беззаветной любви к Родине. И в наше время есть место подвигам.



Как в годы войны наш народ спас человечество от фашизма, так и сейчас, в начале двадцать первого века, перед нами стоят грандиозные задачи: сохранить мир во всем мире и утвердить в жизни каждого дня те высокие общечеловеческие нравственные ценности , которые помогут объединить человечество в единую дружную семью народов. И мы, молодые наследники той Великой Победы, должны внести в это важное дело свой посильный вклад. Ведь то, каким будет будущее нашей страны и всего мира, зависит от наших знаний, способностей и талантов и от нашего желания применить их в служении Общему Благу. И пусть каждый, помня о подвигах прошлых, спросит себя: «А что сегодня в защиту мира и ради прекрасного будущего могу сделать я?»