Cочинение «Натурализм — одно из важнейших направлений в литературе конца»

Генезис натурализма связан с поражением европейских революций 1848 г. , подорвавшим веру в утопические идеи, в идеологию вообще. Принципы натурализма. Философской основой натурализма стал позитивизм. Литературными предпосылками натурализма послужило творчество Г. Флобера, его теория «объективного», «безличного» искусства, а также деятельность «искренних реалистов» (Шанфлери, Дюранти, Курбе).



Натуралисты ставили перед собой благородную задачу: от фантастических вымыслов романтиков, которые в середине века все более отходят от действительности в область грез, повернуть искусство лицом к правде, к реальному факту. Творчество Бальзака становится для натуралистов образцом. Представители этого направления обращаются к жизни низов общества, им присущ подлинный демократизм. Они расширяют область изображаемого в литературе, для них нет запрещенных тем. Если безобразное изображено достоверно, оно приобретает для натуралистов значение подлинной эстетической ценности.



Натурализму свойственно позитивистское понимание достоверности. Писатель должен быть объективным наблюдателем и экспериментатором. Он может писать только о том, что изучил. Отсюда— изображение лишь «куска действительности», воспроизведенного с фотографической точностью, вместо типичного образа (как единства индивидуального и общего); отказ от изображения героической личности как «нетипичной» в натуралистическом смысле; замена сюжета («выдумки») описанием и анализом; эстетически нейтральная позиция автора по отношению к изображаемому, для него нет красивого или некрасивого; анализ общества на основе строгого детерминизма, отрицающего свободу воли; показ мира в статике, как нагромождение деталей; писатель не стремится предсказать будущее.



Натурализм испытывал влияние других методов, тесно сближался с импрессионизмом и реализмом. Значение натурализма для реалистического искусства связано со стремлением к правде, широким введением документов, фактов, художественным освоением новых пластов действительности, развитием ряда жанров (аналитический роман, очерк и т. д. ).

Тэн. Основоположником эстетики натурализма был французский искусствовед Ипполит Тэн (1828— 1893). Он учился в Высшей нормальной школе (Париж). С 1864 г. Тэн— профессор эстетики в Школе изящных искусств, с 1878 г. — член Французской Академии. В первом значительном труде «Французские философы XIX века» Тэн объявил величайшими философами позитивистов Конта, Милля и Спенсера. В очерке «Бальзак» (1858) закладываются основы натуралистической эстетики. Для ее формирования важнейшим событием было появление труда Тэна «История английской литературы» (1863—1865). Во «Введении» к этому изданию Тэн изложил теорию «расы, среды и момента», ставшую краеугольным камнем натурализма. В его трудах сформулирован основной принцип натурализма: уподобление искусства науке.



Братья Эдмон (1822—1896) и Жюль (1830-1870) де Гонкур — выдающиеся французские писатели, стоящие у истоков натурализма и импрессионизма во французской литературе. Они родились в семье провинциальных дворян. Вершина их творчества— роман «Жермини Ласерте» (1865). Жизнь служанки, ее трагедия стали предметом исследования писателей. Предисловие к роману — один из первых манифестов зарождающегося натурализма. Гонкуры разработали методику «клинического анализа» — новую разновидность психологизма: это своего рода «научное наблюдение» за скрытыми, часто постыдными сторонами внутренней жизни, которое проливает свет на, казалось бы, алогичные поступки героев.



Гонкуры создали импрессионистический стиль, фиксирующий мгновенные ощущения. Одним из решающих средств при этом стал импрессионистический пейзаж.

Школа Золя. В 1870-е годы во главе натуралистов встает Эмиль Золя. В теоретических работах он обосновал основные принципы натурализма. В его художественном творчестве переплетаются черты натурализма и критического реализма, и этот синтез производит на читателей сильное впечатление, благодаря которому натурализм, вначале отвергаемый читающей публикой, получает признание. Золя достигает триумфа, опубликовав в 1877 г. роман «Западня». Он сумел сплотить вокруг себя молодых писателей, составивших ядро натуралистской школы (А. Сеар, Л. Энник, О. Мир-бо, Ш. М. Ж.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--