Cочинение «Национальная форма барокко во Франции прециозная»

Ее представители – Де Юрфе, м де Скюдери и Вуатюр. Прециозная литература - литературное направление, возникшее во Франции в начале 17 века в придворно-аристократической среде и просуществовавшее до 60-х гг. 17в. Перевод с французского – драгоценный, изысканный, жеманный. Писатели-прециозники в формировании своего стиля использовали готовые образцы итальянской и испанской литературы XVI в. , широко распространившейся во Франции в подлинниках и переводах. В лирике это был «петраркизм» поэтов позднего Возрождения, утвердившийся во французской придворной поэзии со времён «Плеяды» и впоследствии осложнённый воздействием Марино, испанца Гонгоры и др. Любовь, точнее галантная влюблённость, культ дамы, мелкие эпизоды светской жизни — обычная тематика этой поэзии.