Cочинение «Наверное, каждый из вас знает, что такое любовь»

Это и искренняя радость при встрече, и слезы обиды при расставании. А главное, это единство душ. Когда каждый из влюбленных чувствует себя лишь частицей, когда не может и минуты прожить без любимого. Чувствую, что сейчас вы скажете, что такая любовь бывает разве что в кино и в сентиментальных романах прошлого века. А теперь все иначе: встретились, понравились, пожили вместе, надоели друг другу – разбежались. Современная жизнь! Но это не совсем верно. Конечно же, бывает и так: встретились – а через неделю уже и не помнят, как кого зовут. Но бывает и совсем другое. Если не верите, почитайте классику. Одними из лучших образцов любовной лирики поэтов-классиков новейшей украинской литературы, безусловно, являются стихотворения о любви Максима Рыльского и Владимира Сосюры. Например, стихотворение В. Сосюры «Так никто не любил». Поэт смело говорит о безграничности своих чувств, говорит с пафосом:



Эй вы, звезды света. . .



Тихий месяц мой! . .



Где вы видели больше любви? . .



Я для нее сорву Орион золотой…



Воспоминания о встречах и разлуке – это волнующие страницы жизни каждого человека. Одну из таких страниц раскрывает Сосюра в стихотворении «Когда поезд вдали загрохочет…». Ведь каждому в жизни приходилось или придется что-то подобное пережить:



Дни прошли… отлетела тревога…



Лишь любовь, как в сердце штык…



Ты давно уже жена другого,



Я же – известный украинский поэт.



Вам надо так написать свое произведение, чтобы оно брало за душу, чтобы те прозаические строки, вы будете «вставлять» между стихами, были не хуже, чтобы это не были обычные фразы. Найдите какие-то другие слова, вы должны петь вместе с Сосюрой: Сладко плачут в садах соловьи,



Да, как всегда, неизменно…



У тебя и губы, брови твои,



Как у моей Украины…



В миниатюре-раздумье о вечной красоте жизни «Васильки» поэт сравнивает глаза любимой с цветами:



Отсеяют годы, как облака над нами,



И вот так же в поле будут двое идти,



Но нас не будет. Может мы цветами,



Может васильками станем – я и ты.



А вот еще одно стихотворение – «Мария». Заметьте, что для поэта это женское имя было символом большой любви и верности, источником глубоких переживаний и неиссякаемого вдохновения. Оно не выдуманное, не лирическое, как, скажем, имя Беатриче было для Данте. Мария Сосюры – это жена, настоящая жена – Мария Гавриловна. Если бы умножить любовь всех людей, ту, что была, что есть, и что потом будет – Будет ночь. Моя же любовь как день, Не знают еще чувства такого люди. У М. Рыльского тоже были стихи о любви, ибо, как это и не удивительно, он тоже влюблялся. И в ранний период, и в пору своей зрелости Рыльский воспевает любовь – поэзию и солнце жизни. А лирическая миниатюра «Яблока ягоды» – один из замечательных образцов его любовной лирики. Не каждому везет прожить свою жизнь с той, которую любит сердце на заре юности. Но память об этом у лирического героя никогда не погаснет:



Яблоки поспели, яблоки красные!. .



Уже и любовь созрела под лучами теплыми,



И ее сорвали радостные уста –



А теперь в сердце то дрожит и играет,



Как дрожит на солнце ветка золотая.



Мы видим, что героев согревает в жизни горячая, как летнее солнце, любовь. В стихотворении изображена красивая любовь чистых и благородных людей. Однако предчувствие разлуки тревожит сердца влюбленных («А теперь в сердце то дрожит и играет…»), навевает им грустное настроение. Боль разлуки оттеняет пейзажная картина осени в этой же поэзии:



Эй, поля желтеют, и синеет небо,



Плугатарь в поле чуть маячит…



Поцелуй раз, обними раз;



Умеет расставаться тот, кто умел любить.



К жемчужинам любовной лирики Рыльского принадлежат стихотворения «Вечерний свет разлился по уставшей земле», «Я все же тебя люблю», «Письмо», «Есть имя женское», поэмы «Любовь» и «Молодость», «Краткая новелла» и другие. Поэт в стихотворении «Последняя весна» создает образ любимой женщины, которая приносит и несравненное счастье, и самые благородное, высокое и наиболее индивидуальное из чувств – муку любви.