Cочинение «"Не устану следить, чтобы Вечный огонь не погас..." (1)»

В наше сложное, трудное время немного осталось праздников, но есть один, который волнует каждого человека и вызывает чувство гордости за наш народ. В День Победы мы особенно остро ощущаем цену завоеванной нашим народом свободы и проникаемся горьким сознанием того, как велика эта цена. Двадцать семь миллионов жизней — такая страшная цифра за победу в войне с фашистами. Возможно, это число значительно больше.

Что двигало нашими сверстниками и молодыми людьми немного постарше, когда они, не жалея жизни, шли в бой, отстаивая каждую пядь родной земли? Этот и многие другие вопросы стали предметом глубокого осмысления для сотен писателей. Хотя они изображали в своих произведениях “частные” события войны, мы ощущаем грандиозность всенародного подвига. Авторы старались показать, как в трагических условиях войны проявляется героизм защитников Родины.

Например, повесть Ю. Бондарева “Горячий снег” рассказывает о беспредельных возможностях людей, для которых защита Родины является основным долгом перед ней. В повести рассказывается о том, как, несмотря на возрастающие трудности и напряжение, в людях усиливается воля к победе и всякий раз кажется — вот уже предел человеческих возможностей. Но солдаты, измотанные боями, бессонницей, постоянным нервным напряжением, находят силы снова вступать в бой с танками, идти в атаку. В романе рассказывается лишь об одном военном эпизоде. В центре внимания автора — действия батареи, перед которой поставлена задача — любой ценой не пропустить огромные танковые силы врага. Беспредельное мужество, стойкость, сила духа и любовь к Родине — это качества, которые присущи советскому солдату.

В повести белорусского писателя Василя Быкова “Сотников” проблема подлинного и мнимого героизма подчеркнута и заострена автором. Герои повести — Сотников и Рыбак. Возможно, в обычных условиях они и не проявили бы своей истинной натуры, но на войне человек раскрывается и становится таким, какой он есть. Идя на выполнение задания, герои по-разному реагируют на предстоящую опасность, и кажется, что сильный и сообразительный Рыбак более подготовлен к подвигу, чем хилый, больной Сотников. Но если Рыбак, который всю жизнь “ухитрялся найти какой-нибудь выход”, внутренне готов к тому, чтобы совершить предательство, то Сотников до последнего мгновения остается верным долгу человека и Родине.

Эту повесть можно считать одним из многочисленных венков славы, которые возлагают потомки в знак безмерной благодарности за спасенную Родину, сохраненную свободу. Слова сердечной благодарности должны звучать не только со страниц книг. Все наши дела, направленные на возрождение Отчизны, — это и дань памяти погибшим солдатам. Воздавая должное памяти погибших, нельзя забывать об уже немногочисленной группе оставшихся в живых ветеранов войны. Забота об их здоровье, благополучии, уважение к ним — вот то малое, чего ждут они от нас.