Cочинение «"Не верят в мире многие любви" (М. Ю. Лермонтов)»

…Люблю - любить ввек буду.

Кляните страсть мою,

Безжалостные души,

Жестокие сердца!. .

Н. М. Карамзин.

Что ценит в современном мире человек? Деньги, власть… Эти низменные цели преследу-ет общество. Произнося слово "любовь", подразумевают лишь животные инстинкты, физическую потребность. Люди стали роботами, и малейшее проявление чувств и эмоций кажется смешным и наивным. Умирают духовные ценности общества… Но есть всё же люди, которые не потеряли способности к высоким чувствам. И слава тем, кто любим или когда-либо любил, ведь любовь - это чувство, которое поднимает на вершины жизни, возвышает до небес…

Кто из героев повести А. И. Куприна "Гранатовый браслет" верит в настоящую любовь? Анна Николаевна? Нет, вряд ли. Она вышла замуж за очень богатого человека, родила двух детей… Но она терпеть не может своего мужа, презрительно его высмеивает и искренне рада, когда кто-либо отвлекает Гусилава Ивановича от неё. Анна не любит своего мужа, её просто устраивает собственное положение: красивая, богатая… Да и пофлиртовать может без особых последствий.

Или, например, брат Анны Николаевны, Николай. Он чуть не женился на одной богатой и красивой даме. Но "муж дамы не хотел давать ей развода". Скорее всего, Николай Николаевич не верил в настоящее чувство, ведь иначе он бы не стал разбивать семью. Николай Николаевич холоден и его отношение к Желткову, то, как он с ним обращается, доказывает, что Булаш-Тугомовский не способен понять высокое чувство.

В отличие от Николая, князь Василий Львович Шеин, муж Веры Николаевны, понимает и даже принимает любовь телеграфиста к его жене. Если сначала Василий Львович выслеживает проявление каких-либо чувств, то после встречи с Г. С. Ж. , после того, как Шеин понял, что Желтков действительно по-настоящему, бескорыстно, самоотверженно любил Веру Николаевну, он начинает верить, что искреннее чувство существует: "… разве он виноват в любви, и разве можно управлять таким чувством, как любовь…"

Генерал Яков Михайлович Аносов был когда-то женат. Но сам он признаёт, что брак этот не был построен на настоящей любви. "…Люди в наше время разучились любить, - говорит он Вере Николаевне. - Не вижу настоящей любви. Да и в моё время не видел!" Ещё одна история из жизни генерала, которую он рассказывает, - про болгарочку. Как только они встретились, моментально вспыхнула страсть, и, как говорит сам генерал, он "влюбился сразу - пламенно и бесповоротно". А когда ему пришлось уехать из тех мест, они поклялись друг другу в "вечной взаимной любви". А была ли любовь? Нет, и Аносов этого не отрицает. Он говорит: "Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире. Никакие жизненные удобства, расчёты и компромиссы не должны её касаться". И, возможно, если бы Аносов по-настоящему любил болгарочку, он бы сделал всё, чтобы только остаться рядом с ней.

Аносов рассказал пару историй о чувстве, больше похожем на преданность, чем на настоящую любовь. И это лишь два случая "настоящей любви", которые узнал Аносов за всю свою долгую жизнь.

Он считает, что каждая женщина мечтает о "единой, всепрощающей, на всё готовой, скромной и самоотверженной" любви. И женщины совсем не виноваты в том, что "любовь у людей приняла такие пошлые формы и снизошла просто до какого-то житейского удобства, до маленького развлечения".

Генерал Аносов считает, что женщины (наверное, как более сильные и романтические существа) способны, в отличие от мужчин, "к сильным желаниям, героическим поступ-кам, к нежности и обожанию перед любовью".

Судя по всему, княгиня вера Николаевна заблуждалась по поводу того, что есть настоящее чувство. Она уверена, что любит Василия как и прежде, но её "прежняя страстная любовь к мужу давно уже перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы". Это, несо-мненно, хорошее чувство, но это не настоящая любовь.

Единственный герой повести, который испытывает искреннее чувство, - Желтков. Его возлюбленная - высокая, с нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасная Вера Николаевна. Он любит княгиню бескорыстной, чистой, возможно, рабской любовью. Эта любовь настоящая. Она вечная: "Я знаю, - говорит Желтков, - что не в силах разлюбить её никогда…" Любовь его безнадёжная. "Меня не интересует в жизни ничего: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей - для меня вся жизнь заколючается только в Вас", - пишет Желтков Вере Николаевне.

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