Cочинение «"Не забудет народ-победитель беззаветных героев своих"»

Пятьдесят шесть лет отделяет нас от последних залпов Великой Отечественной войны, и кажется, все позабылось, раны должны зарасти. Но чем дальше мы «уходим» от этого времени, тем ярче, романтичнее высвечиваются подвиги героев: Николая Гастелло, Зои Космодемьянской, Александра Матросова. . . За каждым именем — жизнь и неповторимая судьба. Хочется понять, что думал молодой парнишка Александр Матросов, когда поднялся в свою последнюю атаку, заслоняя собственной грудью товарищей. Он был молод, отчаянно хотел жить, но не любой ценой, наступил его звездный час, к которому дорогой была довоенная бытность, мечты о взрослой жизни, учеба в ремесленном училище. Матросов погиб 23 февраля 1943 года в бою у деревни Чернушки около города Локня, закрыв своим телом амбразуру дзота, обеспечив успех наступления роты. Он навечно зачислен в списки 1-й роты 254-го полка, носящего имя Александра Матросова, удостоен звания Героя Советского Союза. Ему не было и девятнадцати лет. Он яркой звездой пронесся в этой жизни и ушел в бессмертие, ибо показал всему миру, что свобода Родины, доблесть и честь превыше всего. Он не был фанатиком, аскетом, но гибель товарищей под пулеметным огнем толкнула Александра вперед. Это желание — приблизить победу, вернуть мир на родную землю. Он даже не знал своих родителей, воспитывался в детском доме, но патриотизм и великое чувство любви к России жило в нем. Вечная слава герою! Он отдал свою жизнь за нашу возможность жить и радоваться миру. Это невозможно забыть. Такими героями стояла и стоит русская земля. Мы должны не только помнить их, но быть достойными их памяти