Cочинение «Немецкая литература на рубеже XVII—XVIII веков»

На рубеже XVII—XVIII вв. немецкая литература переживала довольно затяжной кризис. Социально-экономическая отсталость и государственная раздробленность страны ограничивали воздействие на национальную культуру как прогрессивных идей извне, так и отечественной, передовой литературы прошлого. И все же наступало время, когда все явственнее ощущалась потребность в обновлении духовного климата, хотя процесс замедленного развития в сфере общественной жизни и литературе, начавшийся в 20-е годы, длился в течение почти всей первой половины XVII столетия.



Тяжелые последствия Тридцатилетней войны продолжали сказываться во всех областях жизни. Многие немецкие земли оставались экономически зависимыми от других стран — Голландии, Англии, Швеции. В упадке находились торговля и ремесла. Бюргерство было слабым и не могло выступать в качестве самостоятельной общественной силы. Но в самом бедственном положении находилось крестьянство. Обезземеливание, разорение и крепостная зависимость крестьян задерживали исторически естественный процесс капитализации. Волнения, вспыхивавшие среди крестьян, а также разбойничьи движения, носившие социальный характер, жестоко подавлялись, да и сами массы действовали еще слишком разрозненно.



«Священная римская империя германской нации» существовала формально. Страна состояла из множества мелких княжеств и вольных имперских городов. И действительно, «откуда могла взяться политическая концентрация в стране, в которой отсутствовали все экономические условия этой концентрации?».



Сепаратизм и общий общественный упадок усиливали мелкокняжеский абсолютизм, бюрократию и тираническую власть феодалов. Военно-феодальные методы подавления и грабежи населения особенно усилились в Прусском королевстве, в частности во время правления Фридриха II (1740—1786). Правда, Фридрих стремился прослыть меценатом искусств, поборником «французского вкуса» и даже выступал с официальной программой («просветительства». Буржуазные историки не преминули в связи с этим создать легенду о «просвещенном абсолютизме Фридриха Великого». Однако еще современники хорошо знали о палочной дисциплине, насаждавшейся в его армии и владениях, они не могли простить ему оскорблений, которым он подвергал деятелей национальной культуры и Вольтера, «покровителем» которого некогда себя объявлял.



Силы деятелей немецкой культуры в ту пору были распылены. В университетах царила кастовость. Не было национального театра. Труппы бродячих актеров ставили большей частью помпезно-«героические» пьесы, так называемые «главные государственные действа», имевшие целью возвеличение благочестия и деяний «высоких» особ, или грубо развлекательные фарсы. Поэтому немаловажную роль в общем подъеме духовной жизни сыграли первые реформы немецкого театра, проведенные в то время известной артисткой и руководительницей одной из бродячих трупп — . Каролиной Нейбер (1697—1760), стремившейся утвердить на сцене репертуар гражданского пафоса (в первую очередь драматургию французского классицизма) и пытавшейся вести борьбу непритязательным вкусом, который, по ее мнению, был свойствен театру импровизации и клоунады Гансвурста.