Cочинение «Немецкая литература середины 18 века»

С середины XVIII столетия немецкая литература вступает в новый этап своего развития. Медленный, но все же ощутимый экономический подъем, способствовавший становлению буржуазных отношений в стране, обострение общественных противоречий, вызванных Семилетней войной (1756—1763), открыли более широкие возможности перед просветительским движением, создали условия для новых форм выражения антифеодального протеста. Более чем когда-либо литература, проникнутая пафосом отрицания и надежды, становится политической трибуной.



В наибольшей степени эти тенденции находят воплощение в творчестве Лессинга, писателя-борца, основоположника и теоретика просветительского реализма в национальной литературе. Но Лессинг не был одинок в борьбе с косностью и рутиной, за утверждение того нового, что позволило бы немецкой культуре и искусству подняться до уровня достижений эпохи. Став, по словам Чернышевского, «отцом новой немецкой литературы», он выступил «главным в первом поколении тех деятелей, которых историческая необходимость вызвала для оживления его родины».



Общественные и эстетические позиции Лессинга существенно отличались от принципов таких его выдающихся современников, как Винкельман, Клопшток или Виланд. Писатель-реалист, он был принципиальным противником многих сторон поэтики классицизма, и потому в своих теоретических трудах нередко вступал в полемику даже с концепцией Винкельмана. Но более непримирим Лессинг был к пиетизму Клопштока и его последователей, с одной стороны, и «гедонистической» лирике рококо Виланда — с другой. И все же творчество каждого из этих писателей было явлением сложным и развивающимся. Поэтому и Лессинг не подходил к ним «однозначно», стремился найти в них то, что делало их его соратниками: в классицизме Винкельмана — высокий гуманизм и гражданский идеал, в одах Клопштока — реальные мотивы и мощное эпическое дарование, в прозе Виланда — смелую мысль и глубокую жизненную правду. Не менее сложным будет отношение Лессинга и к молодому поколению поэтов-сентименталистов, к складывающемуся движению «Бури и натиска». Мыслитель-рационалист, он в философии «чувства и веры» прозорливо увидит опасность «рецидива» пиетизма. Зато им будет поддержан боевой радикализм штюрмеров.



В «эпоху Лессинга» немецкая просветительская литература вступает в зрелый период. Почти в каждом из ведущих литературных и художественных направлений чувствуется духовное возрождение. Под влиянием учения Винкельмана складывается оригинальное классицистское направление в изобразительном искусстве (Менгс, Тишбейн и др. )- Однако ведущим отныне становится реалистическое направление, осуществляющее диалектическое соединение разума и чувства, интеллектуальное и эмоциональное начала. Своей вершины реализм в литературе достигает в творчестве Лессинга, а з(атем Гёте и Шиллера, влияние ко-торых и на другие виды искусства было огромным. Особенно важное-значение имели попытки осуществления реформы и создания национальной сцены в Гамбургском и позже Веймарском театрах. Значительны были достижения в живописи (Д. Ходовецкий) и музыке (В. А. Моцарт).



Говоря о «признаках жизни» в Германии с середины XVIII в. „, Ф. Энгельс обращал внимание на то, что помимо «военного искусства» общественное движение проявлялось «в литературе, в философии. и добросовестном, объективном научном исследовании». Если «в 1700 г. — еще варварство», то в «1750 г. — Лессинг и Кант, а вскоре затем — Гёте, Шиллер, Виланд, Гердер; Глюк, Гендель, Моцарт».