Cочинение «Немецкая литература в эмиграции»

Немецкая литература в эмиграции была выражением непреклонного духа антифашистского сопротивления и отразила важнейшие этапы антигитлеровской борьбы, в которой писатели-эмигранты принимали самое активное участие. Когда вспыхнул франкистский мятеж в Испании, в рядах Интернациональных бригад оказались Л. Ренн, В. Бредель, Э. Вайнерт, Б. Узе, Г. Мархвица и др. Вполне понятно, что тема гражданской войны в Испании заняла значительное место в творчестве этих писателей. Кроме упоминавшихся произведений В. Бределя и Б. Узе в этой связи должен быть специально назван роман Э. Клаудиуса (род. в 1911 г. ) «Зеленые оливы и голые горы» (1945).



Когда гитлеровцы напали на Советский Союз, немецкие писатели-антифашисты, разбросанные по разным странам мира, солидаризировались с борьбой советского народа. Было ясно, что борьба с фашизмом перешла в решающую фазу, что на полях сражений в России решается будущее Германии. «Никогда Советский Союз не станет жертвой какого-нибудь Гитлера и его наемников»,— писал Г. Манн осенью 1941 года. Группа писателей добровольцами вступила в ряды Русской Армии и принимала участие в боевых действиях на различных фронтах, в работе с военнопленными и антифашистской пропаганде среди гитлеровских войск. Среди этих писателей были В. Бредель, Э. Вайнерт, Ф. Вольф. Их литературная деятельность в годы войны неотделима от пропагандистской и политической работы.



«Зовы в ночь» — так назвал Вайнерт сборник стихотворений, написанных в годы антифашистской борьбы в эмиграции. Зовами в ночь пыла вся немецкая литература антифашистской эмиграции. Но она была также и предвестницей грядущего дня свободы. Когда под ударами Русской Армии и ее союзников рухнул третий рейх, эта литература смогла вернуться под родные небеса вместе с победителями и как победитель. Это завершение целого этапа в истории немецкой литературы XX века было вместе с тем началом нового периода и развитии демократической немецкой литературы.